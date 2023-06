Kika Nieto reveló qué pasó con el tumor en uno de sus ojos: “suena muy grave”

Una de las generadoras de contenido más comentadas en Colombia es Erika Nieto, mejor conocida como Kika Nieto. En Instagram tiene 4,4 millones de seguidores y en YouTube cuenta con 7,8 millones de suscriptores.

Te puede interesar: ¿Quién es la hija de Gregorio Pernía y su esposa Érika Rodríguez?

La bogotana se ha destacado por el contenido que publica sobre moda, maquillaje, retos, consejos, entre otros detalles de su vida personal que han sido de gran interés para sus fanáticos.

El 30 de abril del 2020, cuando Kika gozaba de un gran éxito por el auge que estaban teniendo sus redes sociales, sorprendió al anunciar su retiro. Ahora, tres años después de ese momento, la instagramer nos contó a qué se dedicó durante el año que estuvo ausente.

Más historias de vida ¿Qué le pasó a la hermana de Karol G? : “no quiero generar lástima” Verónica Giraldo, hermana de Karol G, tuvo un nuevo episodio de depresión y rompió en llanto en sus redes sociales. ¿Qué le pasó? Leer aquí: ¿Qué le pasó a la hermana de Karol G? : “no quiero generar lástima” Diego Guauque reveló qué viene ahora luego de su cirugía: “una novedad para mí” Diego Guauque, periodista de ‘Séptimo Día’, reapareció en sus redes sociales luego de la cirugía que le salvó la vida y con la que derrotó el cáncer. ¿Qué viene ahora? Esto contó. Leer aquí: Diego Guauque reveló qué viene ahora luego de su cirugía: “una novedad para mí”

¿Qué hizo Kika Nieto cuando no estuvo en redes sociales?

“Sí pensé que había cometido un error yéndome de las redes porque me fui en un muy buen momento para mí, en ese instante era cuando más me estaban llamando de todas partes, mis números estaban creciendo súper bien, muchas marcas querían trabajar conmigo, pero yo dije, ‘me tengo que ir por mi salud mental, espiritual, por mi estabilidad, por mi vida’, y me fui. Estaba el tema de la salud mental que eso no tiene precio y Dios proveyó”, mencionó.

Afortunadamente, contó con el apoyo de su esposo quien le brindó la ayuda necesaria para enfrentar esa difícil etapa de su vida. “Gracias a Dios a mi esposo le cayó un contrato gigante, y yo me dediqué a lo mío y él se dedicó a mantenerme. Yo me dediqué a estudiar Apologética, Hermenéutica, Hebreo bíblico, me reconecté con mi tema artístico, me encanta tejer, la música, me puse a estudiar piano, me puse a hacer cosas muy diferentes que cualquiera dirá que fueron vacaciones, no estuve produciendo dinero en lo absoluto, mi esposo me mantuvo”.

Enfrentar los malos comentarios es un tema con el que las figuras públicas han tenido que vivir constantemente. En la conversación, Kika nos contó cómo ha hecho para que ese tipo de cosas no la afecten: “cuento con la gloria y el privilegio de conocer a Dios y eso me ayuda mucho a reforzar mi identidad constantemente. Si cualquier persona en un comentario me dice cosas horribles es muy fácil que yo me lo crea si yo no tengo esta otra perspectiva que me dice constantemente lo que valgo, lo que soy, lo que puedo hacer, lo que puedo mejorar, etc. Teniendo eso se hace todo mucho más fácil… Hay una cosa que me parece interesante que se puede utilizar que se llama ‘La ley del sandwich’. Si tú quieres decir algo que no te gustó, dices algo bueno, luego dices algo que no te gustó o que puedes mejorar y luego vuelves a decir algo bueno, eso hace que a uno como creador de contenido que lee el comentario lo tome mucho más en serio porque sabe que es una persona que no te quiere herir, sino que quiere ayudarte a identificar una oportunidad de mejora”, afirmó.

¿Qué le pasó a Kika Nieto en uno de sus ojos?

Otro de los temas a los que se refirió la generadora de contenido de 30 años, fue el tumor que le descubrieron el año pasado en uno de sus ojos. Aunque todavía lo tiene, afortunadamente no se trata de algo grave. “Todavía lo tengo. Lo que pasa es que la palabra tumor suena muy grave, pero sí es un tumor, es una masa que se llama Pinguécula que en realidad eso lo tenemos muchas personas y probablemente muchos lo tienen y no lo saben. Yo comencé a sentir mucha resequedad en el ojo y me acercaba y no veía nada, se me ponía rojo, hice de todo y a los tres días otra vez. Pedí cita y el doctor me dijo que tenía eso y me lo mostró, es un punto súper diminuto y me dijo, eso lo tiene mucha gente”.

Vea también: Kika Nieto confesó cómo se dio cuenta del tumor que tiene en uno de sus ojos

Finalmente, Nieto aseguró que no quiso alarmar con ese diagnóstico médico, sino que, por el contrario, su intención fue enviarle un mensaje de advertencia a sus seguidores: “quise contarle mi experiencia a mis seguidores para decirles que se cuiden lo ojos, no salgan a la luz del sol sin gafas para que no te pase eso. Tengo que depender de una goticas para lubricar el ojo y para que eso no se me empiece a crecer mucho, es lo único, pero estoy bien, gracias a Dios”.