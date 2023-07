Jamil Farah, novio de Carolina Cruz, mostró cómo la tiene guardada en su celular

La relación que Carolina Cruz y Lincoln Palomeque sostuvieron por casi 14 años ya es cuestión del pasado. Actualmente, la presentadora de Día a Día está feliz y enamorada de Jamil Farah, con quien lleva varios meses de relación.

Paparazzi Carolina Cruz y Jamil Farah. Fotografía por: ARCHIVO VEA

Al principio, la pareja prefirió mantener en privado su romance, pero ahora no han dudado en presumir su amor en redes sociales. Ya comenzaron a publicar sus primeras fotos en sus perfiles de Instagram.

Carolina Cruz y Jamil Farah, ¡muy enamorados!

Hace unos días, la exreina de belleza publicó una nueva foto en su cuenta de Instagram donde tiene 7,4 millones de seguidores y allí demostró que su relación va muy bien, desmintiendo los rumores de una supuesta ruptura. “Caro me alegro tanto por ti, ver tu cara de felicidad me hace compartir lo que sientes, que todo salga bien y bonito para uds”, “amo esta foto, solo quiero que seas feliz mi Caro preciosa”, “lindo que viva el amor”, “me encanta ver que las personas se dan una segunda oportunidad”, “qué hermoso es ver a la gente feliz. Y más a un ser tan divino como Carolina”, comentaron algunos de sus seguidores.

¿Cómo le dice Jamil Farah a Carolina Cruz?

El pasado 12 de Julio el piloto publicó unas historias, entre ellas, apareció una foto de su protector de pantalla. Allí se evidenció que la imagen de fondo que tiene es una de Carolina caminando sola por una calle, con un gran paisaje de fondo, a blanco y negro.

Los seguidores no pasaron por alto, que en la parte superior de la pantalla del celular le llegó un mensaje de WhatsApp de la presentadora Carolina Cruz. El piloto la tiene guardada como “Amor” junto a un corazón rojo. Además, se evidenció la manera en la que ella lo saludó: “holi”.

¿Cómo se conocieron Carolina Cruz y Jamil Farah?

En la foto que la presentadora publicó hace unos días, aunque no escribió mucho en la descripción, sí habría dejado un mensaje escondido en la publicación con la canción Lala, de Mike Towers, que dice:

“A ti yo sola no te dejaré, Me enchulé la primera vez que la vi, me enamoré cuando con ella bailé, desde hace rato se quería pegar, puso la espalda contra la pared, y si yo bajo sabe qué le haré”. Con esa canción, algunos internautas dedujeron que, al parecer, la pareja habría conocido bailando, pues hace varios meses, cuando comenzaron los rumores de su relación, la presentadora fue captada en una discoteca de Bogotá, junto a un misterioso hombre.