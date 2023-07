Yan del ‘Desafío The Box’ recibió fuertes críticas por sentenciar a Mai: “traidor”

En el capítulo de anoche del Desafío The Box, se llevó a cabo el último ‘Desafío a muerte’ que le dio paso a la semifinal. Byron y Aleja, de Alpha, debían enfrentarse a Rapelo y Mai, de Beta.

El chaleco de sentencia de Mai generó muchas críticas en redes sociales, pues tomó por sorpresa no solo a la participante, sino también a los televidentes, quienes han asegurado que quien debió ir a muerte en el box negro era Sara y no ella.

Yan fue tildado de ‘traidor’ por sentenciar a Mai

Rapelo, Juli, Sara y Yan, votaron para que fuera Mai, exintegrante de Gamma, quien portara el chaleco y se enfrentara a Aleja. El voto que más generó indignación fue el de Yan, pues él fue compañero de Mai en Gamma. “Bueno muchachos, espero que el voto por la persona que voy a dar entienda estuve toda la noche pensando, hoy en la mañana pensando mucho, y pues nada, saqué una conclusión porque esto venía desde la fusión anterior, tratando de enfrentar a las mejores para que les quedara un cupo más fácil en la final y eso fue principalmente lo que me hizo aclarar mi idea, entonces mi voto es por Mai”, dijo el concursante.

Una vez se conoció la noticia, la participante, quien hace unos años superó el cáncer, comenzó a llorar. “Yan, tanto que lo defendí en Gamma. Que por qué no he ido muchas veces al box negro, pues es porque uno se lo ha ganado o porque no quieren enchalecarlo. No me parece una razón justa. Me da rabia las cosas ‘chimbas’ que sacan”, dijo.

En redes también han comentado al respecto, lanzando fuertes críticas contra Yan: “a Yan se le olvidó que fue Mai la que entregó todo en la pista para que el se llevara una moto para su casita”, “esta sentencia de Mai es la más injusta del desafío realmente”, “se me cayó un ídolo YAN. Qué piensa uno cuando MAI les hizo ganar de todo y plata, qué decepción”, “pensaba que YAN era un súper humano pero no fue así... Prefirió elegir a la chica que por culpa de ella no hicieron el ciclo perfecto y por escoger a la chica que luchó para que se llevará su moto”, “enchalecar a una persona que ha dado muchísimo en las pistas y que fue parte fundamental para que todo se ganaran una moto y hacerle eso de dejar una persona cómo Sara que no hace sino llorar en las pistas”, “fue un traidor”, “eso se llama traición”.