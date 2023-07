Los semifinalistas del ‘Desafío The Box’ quedaron definidos. ¡Conócelos!

Quedan pocos días para presenciar la final del Desafío The Box. En el capítulo de esta noche, cuatro participantes se enfrentaron en el último ‘Desafío a muerte’ en el box negro. Byron y Aleja, de Alpha, contra Rapelo y Mai, de Beta.

La decisión de ponerle el último chaleco a una mujer de Beta no fue nada fácil, pues como el equipo azul ganó la anterior prueba, debía ‘enchalecar’ a una de sus integrantes. Después de una tensionante conversación, por votaciones del mismo equipo, Mai fue elegida para ir al ‘Desafío a muerte’ para enfrentarse contra Aleja.

“El momento que no queríamos que llegara”, dijo Mai, antes de conocer la decisión de sus compañeros. Enseguida, comenzaron a votar. Rapelo, Juli, Yan y Sara lo hicieron por ella, mientras que ella y Guajira lo hicieron por Sara. La razón de los desafiantes fue porque Mai no había ido tantas veces al box negro como lo había hecho Sara.

Mai lloró al recibir el chaleco de sentencia

La exparticipante de Gamma se mostró sorprendida por la decisión de sus compañeros de enviarla a ella a ‘muerte’ e inmediatamente rompió en llanto. “No me pareció una razón justa. Me da rabia porque ellos antes no ganaban ni comida, ni nada”.

¿Quiénes fueron los últimos eliminados del ‘Desafío The Box’

Los primeros en enfrentarse fueron Byron y Rapelo. Al final, el integrante de Alpha logró salir victorioso. Por parte de las mujeres, Aleja volvió a superar la muerte venciendo en esta oportunidad a Mai. Así las cosas, los nuevos eliminados fueron los dos concursantes de Beta.

Semifinalistas del ‘Desafío The Box’

Tras la salida de los dos participantes, así quedaron definidos los semifinalistas, quienes llegaron a convivir en la misma casa, portando los uniformes de los equipos que quisieron, pero de manera individual: