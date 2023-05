Con el paso de los días, se ha podido observar que los integrantes del Desafío The Box han desarrollado un nivel de confianza más grande entre ellos. Llevan más de un mes conviviendo juntos, por lo que ya se han podido conocer un poco más. En algunas oportunidades, aprovechan sus ratos libres para revelar sus historias de vida y explicar por qué quisieron participar en el reality de Caracol Televisión.

¿Qué le pasó a Mai, del ‘Desafío The Box’?

Hace unas semanas, Mai, integrante de la casa Gamma, sorprendió a sus compañeros y a los televidentes al revelar que padeció de cáncer en una de sus piernas. Esa enfermedad, por poco acaba con sus sueños de convertirse en una gran deportista. “A mí hace tres años me dio cáncer aquí (señaló un músculo de la pierna) y casi me amputan la pierna. Yo siempre he hecho deporte, yo fui porrista, hice patinaje artístico, entonces yo saltaba o trotaba y sentía como que en la pierna había algo que no era mío y en la resonancia sonó que tenía una masa”, contó.

Mai, de Gamma, superó el cáncer

Enseguida, relató cómo vivió ese difícil episodio en su vida pues tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Luego de eso, tuvo que aprender a caminar nuevamente. “Ese mismo día me tuve que ir por urgencias y obviamente ya estaba ‘re paniqueada’, ya me salió la biopsia y el resultado decía que tenía un liposarcoma, es una masa maligna; me demoré 20 días a que me operaran, me tuvieron que extraer el músculo para no dejar ninguna célula maligna. De silla de ruedas pasé después a muletas y después de eso entendí y dije: ‘Diosito, me pusiste esto en el camino para que yo empezara a cumplir mis sueños’. Yo siempre había querido estar en el Desafío y cuando me pasó lo de mi pierna dije ‘cada día de mi vida voy a trabajar y a luchar por estar allá”.

¿Quién es Mai, integrante del equipo Gamma?

Su nombre es Maira Alejandra Padilla, pero es conocida como Mai. Tiene 26 años y es oriunda de Cali, Valle del Cauca. Luego de que le extrajeran el músculo vasto medial y el tumor que estaba a milímetros de amputarle su pierna, la deportista se levantó y después de volver a caminar, logró correr y competir. Como atleta crosfitt se coronó campeona nacional en los Revolution Games de 2022. Además de su pasión por el deporte, Mai también es empresaria; tiene un negocio de cerámicas por internet que administra ella misma.