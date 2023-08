Exparticipante del ‘Desafío’ le declaró su amor a Mary Méndez: “me tienes loco”

La reciente edición del Desafío The Box fue muy comentada por los televidentes, usuarios en redes sociales, e incluso por los mismos participantes. Aunque el reality ya llegó a su fin, en redes sociales sigue siendo tema de conversación.

¿Quién es el exparticipante del ‘Desafío’ que es admirador de Mary Méndez?

La presentadora Mary Méndez llevaba varias semanas ausente del programa de entretenimiento pues se encontraba de vacaciones. En su regreso este fin de semana, fue sorprendida con las palabras de Mackarthur Bueno, exparticipante del Desafío The Box, quien le expresó su admiración no solo por su trabajo como presentadora, sino también por su belleza. “Hago este video para darte la bienvenida al programa, soy Mackarthur Bueno, el exparticipante del ‘Desafío the box’. De verdad, te admiro mucho y estamos muy felices de que vuelvas al programa, de hecho, me lo veo solo por ti. Eres una mujer hermosa, demasiado talentosa y enfocada. Me tienes loco todos los días. Espero que estés muy bien, espero poder conocerte algún día y si estás recibiendo hojas de vida, voy a ser el primero en enviarla”, fueron sus palabras.

Mary Méndez le respondió a Macarthur, exparticipante del ‘Desafío The Box’

La presentadora de La Red no dudó en responderle al deportista y Administrador financiero. “¿Tú me has visto a mí en persona? Esa es la pregunta. Si me has visto en persona cambiarías de opinión, pero te amo”, le dijo.

Enseguida, la samaria culpó a su compañero Carlos Giraldo como el responsable de ese saludo: “yo sé de dónde viene todo esto porque hay alguien que te ofrece”... Mackarthur, de verdad, me ennoblecen tus palabras así que muchas gracias”.

Mary Méndez está soltera

Hace unos días se rumoró que la presentadora había regresado, supuestamente, con su exesposo Santiago Iregui. Sin embargo, ella misma desmintió esa información asegurando que, aunque sí mantiene contacto con su ex y son muy buenos amigos, por ahora está soltera y muy feliz.

