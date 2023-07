Aleja, ganadora del ‘Desafío The Box’, es criticada por su triunfo: “fue la peor”

Después de dos meses de vivir en ‘La ciudad de las cajas’, anoche se emitió la final del Desafío The Box 2023. Todos los participantes que pasaron por esta temporada llegaron al box negro a acompañar a Sensei, Yan, Aleja y Guajira en su última prueba, que elegiría a los dos ganadores, quienes se llevarían el millonario premio.

Así se vivió la final del ‘Desafío The Box’ en redes sociales

Tanto la prueba de los hombres como la de las mujeres estuvo bastante reñida; sin embargo, Sensei y Aleja lograron vencer a sus contrincantes por cuestión de segundos.

En redes sociales se ha generado una ola de comentarios. Muchos televidentes han felicitado al capitán de Alpha por haberse llevado la copa y el millonario premio, afirmando que sí se lo merecía porque desde el principio demostró el gran competidor que era.

En cambio, aunque a Aleja también la han felicitado, no han faltado los malos comentarios, recordándole su desempeño a lo largo de todo el reality de Caracol Televisión.

Aleja es fuertemente criticada en redes por ganar el ‘Desafío The Box’

Muchos usuarios han reaccionado al triunfo de Aleja y a la derrota de Guajira. Entre los comentarios que han dejado en las redes sociales, se lee: “like si crees que Aleja no merece ser la ganadora”, “la peor ganadora que puede tener este programa”, “de grande quiero ser como ella, no hacer nada y ganar mucho dinero”, “Guajira merecía ganar, es injusto”, “la peor campeona de todo el Desafío”, “qué mediocridad ganar alguien como ella que sinceramente cuando debía sacar el pecho nunca lo hacía y solo se quejaba”.

Pese a esos malos comentarios, muchas personas la felicitaron y por el contrario, afirmaron que sí se merecía ese premio: “muchos podrán decir que no lo merecías, pero fuiste la que más muertes superó, y al final le diste una lección de humildad a toda Colombia”, “sacó a Vale, a la Flaca, a Mai y le ganó a Guajira... Débil no era”, “Aleja no es la mejor competidora, tuvo sus bajas es verdad, pero qué irónico que haya sacado a las mujeres que la veían débil y que estaban categorizadas como las más fuertes del desafío”.

Opinión de Guajira por su derrota y triunfo de Aleja

Luego de la premiación, Guajira se refirió a lo ocurrido esa noche en el box negro. En entrevista para las redes del reality, aseguró que ella debió ser la campeona: “me sentía muy tranquila porque para esto había entrenado todo este tiempo, me había preparado. Estaba muy emocionada por saber que llevaba muchísima ventaja, pero nunca me confié. En temas de definición hay mucha suerte porque con toda la ventaja que llevaba se supone que yo debería ser la campeona, pero no demerito a mi compañera, lo hizo mejor que yo, se le dio, tuvo mucha más suerte que yo, es válido y sencillamente no tengo otra explicación… Me sentí frustrada porque siempre visualicé mi nombre en esa copa y era una realidad que no iba a suceder”.