Valeria Duque borró nota que le envió a Rosalía tras polémica por Rauw Alejandro

Millones de fanáticos esperaban ansiosos la boda de Rauw Alejandro y Rosalía. Los artistas se habían comprometido en marzo de este año y aparentemente se mostraban muy enamorados. Con lo que nadie contaba era que, al poco tiempo del comentado compromiso, tomaran caminos separados.

Rosalía y Rauw Alejandro. Fotografía por: Instagram

¿Por qué Rauw Alejandro y Rosalía terminaron?

Sobre los motivos que los llevaron a tomar esa decisión, se ha hablado mucho en redes sociales. El rumor que más ha tomado fuerza ha sido que, supuestamente, el puertorriqueño le habría sido infiel a la española con una modelo paisa, cuyo nombre es Valeria Duque.

Aunque esa información no ha sido confirmada ni tampoco desmentida por ninguno de los dos, los internautas no han dudado en comentar y criticar fuertemente al intérprete de Beso por supuestamente, haber traicionado a Rosalía.

Mensaje de Valeria Duque a Rosalía

En las últimas horas se viralizó un mensaje que Valeria Duque le había dejado a Rosalía en una de sus publicaciones en Instagram. La española había subido un post con un sentido mensaje. “Se terminó Motomami pero mi agradecimiento a Dios, a mi familia, a mi equipo y a todos los que me apoyáis es de por vida. Motomami ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar. Gracias a todxs lxs motomamis del mundo por haberme dado tanto amor durante todo este tiempo. A todos y cada uno de vosotros quiero que sepáis que os adoro y nunca os doy por sentado porque le dais sentido a lo que hago y sois lo mejor que me ha pasado. Hasta pronto”.

Valeria Duque le había escrito: “¿Cuándo por Medellín?”, pero el comentario fue eliminado luego de la polémica que se generó en redes por Rauw Alejandro.

Los internautas han apoyado a la española tras su ruptura: “Mamita que tú eres muy bella, a veces las mujeres exitosas les tocan hombres mediocres de sentimientos y pensamientos”, “sii fue por infidelidad, faltas de respeto, violencia física o psicológica. Que bueno que acabo… si de plano ya no hay amor, descansa, respira y vuelve a empezar”, “te queremos, estamos contigo”.