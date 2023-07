Presentadora de ‘Día a Día’ reemplazó a Mary Méndez en ‘La Red’. ¿Quién es?

Cada fin de semana, Mary Méndez, Frank Solano, Carlos Vargas, Juan Carlos Giraldo y Carlos Giraldo, informan las noticias del entretenimiento de Colombia y el mundo a través de La Red, de Caracol Televisión. Los presentadores se han ganado el cariño de los televidentes no solo por su profesionalismo, sino también por su carisma y sus extrovertidas formas de ser.

Además de ser compañeros de trabajo, han demostrado ser muy buenos amigos delante y detrás de cámaras. Cada vez que alguno debe ausentarse del set, los televidentes comienzan a preguntar por los motivos, pues consideran que los cinco hacen un gran equipo, y si falta alguno, el programa no es igual.

Sandra Posada reemplazó a Mary Méndez en ‘La Red’

En las emisiones de este fin de semana, se observó que la samaria ya no estaba en el set, tal como lo había anunciado días atrás. En su reemplazo, llegó Sandra Posada, quien actualmente hace parte del grupo de presentadores de Día a Día, como corresponsal en Medellín. “Y le dije siiii a esta experiencia…Estoy más que lista para aprender y llevarme lo mejor de este momento que será pasajero pero se quedará para siempre en mi memoria”, escribió la presentadora en sus redes sociales, expresando su emoción por hacer parte de ese proyecto televisivo.

El sábado 8 de julio, los demás presentadores le dieron la bienvenida a la paisa, después de generar expectativa para que los televidentes pudieran adivinar de quién se trataba. En redes sociales, han dejado múltiples comentarios sobre el trabajo de la presentadora en el set de La Red. “Sandra posada lo hizo mejor que las otras que ya han remplazado a Mary”, “es muy linda y tiene experiencia”, “es muy carismática y excelente presentadora, como buena paisa”, “Sandra muy bella persona y como toda persona única y no le aparenta a nadie ella es como es y punto y Mary es como es y también y punto”, “a mí me encantó. Sandra posada divina y le aporta al programa frescura y tranquilidad”, “estilos distintos, me encantó Sandra es hermosa tiene estilo propio al expresarse muy natural”, “dos estilos muy distintos. @sandraposa fresca y tranquila y @marymendez55 muy cómica y extrovertida. Bellas ambas”.

¿Quién es Sandra Posada?

Además de desempeñarse como corresponsal de Día a Día, el matutino de Caracol Televisión, Sandra también es la conductora de otros programas de Teleantioquia, como Las tres gracias y En casa con Teleantioquia. Tiene 297 mil seguidores en su perfil de Instagram, y es considerada una de las presentadoras más queridas del país. Está casada y tiene dos hijos, los cuales presume a través de sus redes sociales.

¿Por qué Frank Solano tildó de ‘hipócrita’ a Sandra Posada?

Los demás presentadores de La Red le dieron la bienvenida a Sandra con mucha emoción; sin embargo, sus característicos y punzantes comentarios no faltaron. En la emisión del pasado domingo, Juan Carlos Giraldo sacó a colación las curvas de su compañera Mary Méndez: “Con Mary uno no sabe si ella va o viene”, a lo que Sandra le contestó: “tiene la mejor curva que es la sonrisa. No tengo nada más que decir”.

Inmediatamente, Frank Solano le salió al paso y le contestó: “¿la curva de la sonrisa? Mostrame. Ese diseño te quedó bonito. Bien hipócrita”. La paisa no pudo evitar reírse y al final cerró el comentario diciendo: “descarados”.