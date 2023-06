Carlos Vargas y la dura promesa que le hizo a sus papás: “los estaba avergonzando”

Uno de los presentadores más comentados de la farándula nacional es Carlos Vargas, quien comparte set todos los fines de semana junto a Mary Méndez, Juan Carlos Giraldo, Carlos Giraldo y Frank Solano, en La Red, de Caracol Televisión.

Carlos Vargas Fotografía por: LEONARDO SANCHEZ

El oriundo de Cartago ha ido un abanderado por defender los derechos de la comunidad LGBTQ+ dejando claro su identidad, basada en el respeto, la tolerancia y un trato igualitario y equitativo.

¿Qué promesa le hizo Carlos Giraldo a sus padres?

Hace unos días fue invitado al programa Bravíssimo de CityTv, donde abrió su corazón y habló sobre su orientación sexual y lo difícil que fue, en un comienzo, hacerlo público frente a su familia. Sobre eso, recordó que cuando era niño le hizo una promesa a sus padres. “Estábamos tratando el tema del amor y no me acordaba, porque es algo que nos pasa frecuentemente a los homosexuales y a las minorías (decidir bloquear recuerdos), que yo hice una promesa, por lealtad, a mis papás”.

De acuerdo con lo que contó, en ese momento se sentía mal por ser homosexual, pues creía que era una “vergüenza” para su familia. “En medio del dolor, me sentía incómodo porque los estaba haciendo sentir mal por ser homosexual, los estaba avergonzando. Mi mamá, sí sabía. Pero eso no se tocaba porque mi mamá me respetaba con ese tema”, contó.

Debido a eso, el periodista tomó la decisión de hacer una promesa para ser el orgullo de sus padres. “Cuando estaba chiquito, sentía que tenía que prometerles a ellos que yo no podía ser homosexual, porque los iba a hacer sentir como un zapato, les iba a dar vergüenza socialmente. Entonces, me prometí, y no me acordaba de que yo, de niño, y llorando al lado de la cama, le dije a Dios: ‘Yo le prometo que no voy a casarme, que no voy a tener pareja’”.

El comunicador era consiente que con esa promesa estaba sacrificando sus más grandes sueños. “Esa fue una condición que le di a mi cerebro y a mi vida, por lealtad a ellos, sacrifico mi felicidad”, contó.

Aunque eso limitó su vida por un tiempo, el comunicador reconoció que actualmente se encuentra muy bien, pese a que muchas cosas afectaron su salud emocional.