Mary Méndez reveló la verdadera razón de su ausencia en ‘La Red’: “me obligaron”

Todos los fines de semana en La Red, los presentadores Carlos Vargas, Juan Carlos Giraldo, Carlos Giraldo, Frank Solano y Mary Méndez, comparten lo que ocurre en el mundo del entretenimiento en Colombia y el mundo. Sus ocurrencias alegran las tardes de los televidentes que sintonizan Caracol Televisión para pasar un rato divertido.

¿Por qué Mary Méndez no estará en ‘La Red’?

Cada vez que falta alguno de los conductores del programa, los televidentes y usuarios en redes sociales comienzan a preguntarse el por qué. En la más reciente emisión, la samaria contó que estará ausente durante un tiempo. “Voy a hacer un aviso parroquial, que no quiero que se preste para malinterpretaciones. No estaré por unos días en el programa”, dijo. Inmediatamente, sus seguidores se alarmaron y se preocuparon pensando que, posiblemente, podría ser definitiva su salida.

Debido a eso, la presentadora apareció en sus redes sociales para aclarar el verdadero motivo de su ausencia que realmente se dio porque salió de vacaciones. “Esta información es para la gente que en medio de su ignorancia, y no me refiero a que una persona sea bruta, sino con ausencia de información, se deja llevar por los titulares. El fin de semana pasado aclaré que no me voy, simplemente me obligaron, prácticamente, a tomar mi periodo de vacaciones porque se estaba venciendo, y si se me vence, pues las pierdo”, aclaró.

Mary Méndez defendió a la presentadora que la reemplazó la última vez

No es la primera vez que la presentadora de 47 años tiene que ausentarse del programa. Hace unos meses también lo hizo por motivos similares, así que en su reemplazo llegó Daniela Galvis, quien en ese momento hacía parte del equipo periodístico de La Kalle.

La presentadora y locutora no recibió muy buenos comentarios de los usuarios. Por esa razón, Mary tuvo que salir a pedirle a los internautas que tuvieran respeto con Daniela. “Resulta que a esta ‘pelada’ que me está reemplazando, yo no la conozco y la están tratando mal, cuando lo único que está haciendo es su trabajo. Me parece ‘barro’ leer comentarios despectivos hacia ella porque no tiene la culpa y no la pueden comparar conmigo. Así como a mí no me pueden comparar con nadie. Yo entiendo su amor y lo abrazo, pero no puedo con esos mensajes en contra de una ‘pelada’ que lo único que está haciendo es su trabajo y que se sienta allí con esa manada de lobos. ¿Ustedes saben lo que es sentarse en esa silla? Se necesitan huevos”, dijo.

Por ahora se desconoce quién será la persona que ocupará su lugar en los días que ella no esté en el set junto a sus compañeros. La presentadora ha estado compartiendo en sus redes sociales algunos videos y fotos realizando sus rutinas de ejercicio, pero todavía no ha mostrado si viajará a algún lugar en sus días de descanso.