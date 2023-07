Presentadora de ‘Lo sé todo’ tuvo susto paranormal en vivo: “fue escalofriante”

No es la primera vez que en Lo sé todo se habla de episodios paranormales que ocurren dentro del set. En una oportunidad una mesa ovalada de vidrio que tienen en el estudio de grabación se rompió de la nada. “Apareció como una luz muy pequeña que se mueve por todo el set y de repente la mesa se estalla sola”, dijo en Semana el presentador del programa Ariel Osorio.

¿Qué le pasó a Manuela Cardona en ‘Lo sé todo’?

Un nuevo caso “paranormal” se volvió a vivir en una reciente emisión del programa de chismes. Todo ocurrió cuando Manuela Cardona, una presentadora invitada, se encontraba en el set y le estaba dando paso a una nota sobre Viena Ruiz y Guillermo Vives. De repente, se observa el momento cuando ella voltea a mirar hacia atrás, como si hubiera sentido algo o a alguien. “Ay, Dios mío”, dijo al no ver nada. Enseguida continuó con lo que estaba diciendo.

Minutos después el ‘Gordo Ariel’ y la presentadora explicaron lo que acababa de ocurrir. “Se ha presentado nuevamente, porque no es la primera vez, una actividad paranormal en este programa en vivo y en directo. En plena emisión del programa, mientras mi compañera estaba haciendo su trabajo, sintió que alguien la tocaba en la parte de atrás de su hombro, en dos oportunidades y esto generó una reacción que quedó registrada en video”, dijo Ariel.

Luego, la misma Manuel explicó lo que le ocurrió: “fue escalofriante, porque estábamos en un momento de risas, molestar, Elianis y el Gordo deciden hacerse a un lado, cuando siento sin ningún temor y sin ninguna duda que me hacen dos veces en el hombro derecho, razón por la que me giro, pensando que era Elianis, cuando me volteo y no veo nada. Estaba temblorosa porque me dio muchísimo susto la sensación”, explicó.

Finalmente, la presentadora, quien es esposa del cantante Alejandro González, reveló que debido a la situación quedó muy nerviosa y con una sensación incómoda. “No sé qué quiere decir la manifestación o por qué me tocó el hombro, pero agradezco si ese ser se comunica con otro de los miembros del estudio, porque no le entendí. A mí eso me da pánico, pavor. Estaba con la sensación que me estaban persiguiendo. Quedé nerviosa”.

Elianis Garrido también fue asustada en camerino de ‘Lo sé todo’

A propósito de lo que le ocurrió, la presentadora Elianis Garrido aprovechó para contar que a ella también la asustaron en el camerino del ‘Gordo Ariel’. “Amor, es que no entro al camerino del gordo, a mí me asustaron en ese camerino. Él se ríe de que me la paso en pelota, en el camerino de ‘Mafe’, pero al camerino de él no entro porque un día me abrieron la cortina, estando un día sola, haciendo un TikTok. También me abrieron la puerta y ni más”.