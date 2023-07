¿Mary Méndez volvió con su exesposo? La presentadora de ‘La Red’ reveló la verdad

Mary Méndez, quien comparte set con Carlos Vargas, Juan Carlos Giraldo, Frank Solano y Carlos Giraldo, todos los fines de semana en La Red, de Caracol Televisión, es una de las presentadoras más queridas y comentadas del país.

Te puede interesar: Luisa Fernanda W fue fuertemente criticada por un video: “dudo que tienda la cama”

La samaria se ha destacado, entre otras cosas, por ser muy directa y frentera con su seguidores y con quien sea necesario. En su cuenta de Instagram donde tiene 1,4 millones de seguidores, la presentadora da sus puntos de vista sobre diferentes temas de interés social, y de vez en cuando suele aclarar algunos temas de su vida.

¿Mary Méndez y Santiago Iregui regresaron?

Esa fue una de las preguntas que más se hicieron sus seguidores en los últimos días, luego que la samaria publicara un flyer recomendando una presentación que tendría su exmarido en el Salvador. Hay que recordar que la presentadora estuvo casada por siete años con el DJ y empresario Santiago Iregui, pero en el 2017 decidieron tomar caminos separados.

Más noticias de Mary Méndez Presentadora de ‘Día a Día’ reemplazó a Mary Méndez en ‘La Red’. ¿Quién es? Mary Méndez reveló que estará ausente temporalmente de ‘La Red’, de Caracol Televisión. Conoce quién es su reemplazo. Leer aquí: Presentadora de ‘Día a Día’ reemplazó a Mary Méndez en ‘La Red’. ¿Quién es? Mary Méndez reveló la verdadera razón de su ausencia en ‘La Red’: “me obligaron” Mary Méndez, presentadora de ‘La Red’, aseguró que no estará durante un tiempo en el programa de Caracol Televisión. ¿Qué le pasó? Leer aquí: Mary Méndez reveló la verdadera razón de su ausencia en ‘La Red’: “me obligaron”

Tras recibir muchos comentarios de usuarios que le preguntaban si habían vuelto, Mary publicó unas historias y de manera contundente, respondió: “acabo de salir de trabajar y me encuentro con una chorrera de mensajes por el flyer que puse esta mañana de Santiago Iregui, mi exmarido, que va a tocar el sábado en Salvador. Yo no he vuelto con Santiago, yo soy una mujer soltera, 1000% soltera y Santiago y yo tenemos una relación súper cordial, somos ‘hipermegaparceros’, amigos, hablamos de vez en cuando, nos cuidamos el uno al otro, o sea, nada que ver”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Luego, aclaró que no tiene intenciones de volver con él, y que solo lo está apoyando para su presentación del próximo sábado. “No empiecen a decir: ‘¿estás cangrejeando? ¿qué pasó ahí? No ha pasado absolutamente nada, porque ahorita lo que hablan es pura basura. No existe tal, no he vuelto con Santiago, soy una mujer soltera, nos divorciamos hace siete años y ha quedado una bonita amistad”.

¿Cuál es el verdadero nombre de Mary Méndez?

Es conocida en la farándula como Mary Méndez, pero su nombre completo es María Beatriz Méndez Dávila, llegó al mundo el 2 de junio de 1976 y actualmente tiene 47 años.