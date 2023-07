Luisa Fernanda W fue fuertemente criticada por un video: “dudo que tienda la cama”

Luisa Fernanda W es una de las influenciadoras más comentadas de la farándula colombiana. En su cuenta de Instagram tiene 18,8 millones de seguidores con los que interactúa constantemente mostrándoles varios detalles de su vida profesional y personal.

Luisa Fernanda W. Fotografía por: Instagram

¿Qué pasó con Luisa Fernanda W?

Hace unas horas, la antioqueña quiso compartir con sus fanáticos un video contándoles y mostrándoles cómo es un día normal para ella desde que se levanta hasta que se acuesta.

En la descripción del clip, escribió: “daily vlog”. Con una voz de fondo, mientras se mostraban imágenes de ella levantándose y posteriormente haciendo varios oficios de la casa, dijo: “todos ya se habían levantado, menos yo, tenía un poquito de pereza, pero me tocó. Me puse a arregar la habitación, también alguna ropa, aspirar porque mi casa tiene alfombra, me puse a entrenar súper juiciosa, me comí un buen sudado de pollo”, comenzó diciendo.

Enseguida muestra cuando se cambia de ropa y se alista para salir a hacer unas compras. Posteriormente aparece nuevamente en su casa realizando la cena: “hice unos burritos deliciosos, les tengo que pasar la receta completa… Después me acosté a ver tv y lista para iniciar un nuevo día”. El video cierra con una imagen suya nuevamente acostada en su cama.

¿Por qué criticaron a Luisa Fernanda W?

Hasta el momento, el video ya cuenta con más de 44 mil likes, pero la mayoría de los comentarios que le dejaron sus seguidores son negativos, criticándola por supuestamente, mostrar una “vida de mentiras”. Entre los mensajes que le dejaron en el post, se lee: “no creo que ella aspire la casa y haga la cama”, “¿no tienes empleada doméstica que hacen las tareas del hogar?”, “seamos sinceros, una mamá se levanta directo directo para sus bebés, por eso debemos entender que las redes son redes no vida real”, “¿y las empleadas que te hacen todo cuándo las vas a mostrar?”, “¿y a qué hora estás con tus hijos?”, “jaja dudo que tienda la cama y que aspire las alfombras”, “yo creo que Lu coge las cobijas, la aspiradora y se mete a la cocina solo a grabar el video. Detrás de todas esas labores quienes realmente hacen el trabajo son las empleadas”, “no creo que ella haga todo eso”, “muestra una vida de mentiras”.

