Luisa Fernanda W demandó a reconocida presentadora: “fui a dos audiencias”

Luisa Fernanda W sostuvo un romance con el cantante Legarda por casi un año, hasta el 7 de febrero del 2019 cuando el joven fue alcanzado por una bala perdida en Medellín, que terminó con su vida.

Por primera vez, Luisa Fernanda W habló sobre la repentina muerte de Fabio Legarda y la polémica que se generó cuando inició al poco tiempo, una relación con Pipe Bueno. Fotografía por: Instagram

La generadora de contenido y el artista fortalecieron su amistad mientras participaron en MasterChef Celebrity, y a finales de abril del 2018 hicieron pública su relación.

¿Qué pasó entre Luisa Fernanda W y Alejandra Serje?

Recientemente, la presentadora Alejandra Serje fue invitada al programa Desnúdate con Eva, de Eva Rey, donde abrió su corazón y reveló varios detalles que marcaron su vida.

De igual manera, relató una compleja situación que enfrentó cuando era presentadora de Lo sé todo, del Canal 1. De acuerdo con lo que contó, cuando murió Legarda en el 2019, en el programa de entretenimiento abordaron el tema, pero un comentario que hizo Serje, terminó en una demanda de Luisa Fernanda W. “Manejar un programa donde se habla de otros, “¿te ha tocado que alguien te llame y te eche el regaño y se enfade?”, le preguntó Eva.

Inmediatamente, Alejandra respondió que sí tuvo un inconveniente que la llevó hasta la Fiscalía. “Ojalá me llamaran; me ha tocado ir a la Fiscalía. Imagínate que una vez me demandaron por un comentario que se hizo, y yo: ‘¿esto es en serio? Por Dios’ Y bueno, fui a dos audiencias”, dijo inicialmente.

¿Por qué Luisa Fernanda W demandó a Alejandra Serje?

Enseguida, Eva le contrapreguntó: “¿Quién fue? Eso es público, estaba en la Fiscalía”. Alejandra respondió: “a mí me demandó Luisa Fernanda W por un comentario que se hizo cuando murió Legarda. Había una Vidente, quien habría respondido a la pregunta de si estaba sufriendo mucho, por unos comentarios fuertes en redes sociales que decían que ella había llorado más al ‘minipig’, al cerdito, que lo que demostraba por Legarda. Yo hice el comentario que hacía la gente, lo transmití y por eso me demandaron. Eso quedó en nada”, concluyó.

Los internautas comentaron al respecto: “le hubiese tocado demandar a medio país, muchas personas hicieron ese comentario, y una demanda por eso, cuando hay tantos procesos importantes”, “pues la demandó porque le dolió y cuando duele es por algo”, “a la gente le duele la verdad”, “te demandó porque eres figura pública, porque dijiste lo que todo Colombia pensaba”, fueron algunos de los comentarios que dejaron algunos en la publicación de TikTok.