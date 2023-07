Jim Velásquez, novio de Alina Lozano, furioso en redes: “No soy un mantenido”

Desde hace varios meses se viene hablando en redes sociales y medios de comunicación sobre la relación de Alina Lozano y Jim Velásquez. Los actores han sido fuertemente criticados porque hay muchos de sus seguidores que no creen que su romance sea cierto, por el contrario, creen que se trata de una estrategia de marketing para aumentar seguidores.

Alina Lozano y Jim Velásquez. Fotografía por: @drfelipegonzalez

Varias veces, la pareja ha salido a aclarar las cosas a través de sus redes sociales; incluso, hace unas semanas el actor de Enfermeras le pidió matrimonio durante una emisión en vivo del programa Bravíssimo, de CityTV. Por ahora, no han definido la fecha, pero se encuentran realizando todos los preparativos para ese día tan especial.

Jim Velásquez afirma que no está con Alina Lozano por interés

Cansados de las críticas, la pareja publicó un nuevo video en sus redes sociales, donde se observan evidentemente ofuscados por tantos comentarios negativos que han recibido.

El clip fue titulado: “NO soy un mantenido”. Jim comienza a hablar y muy alterado dejó en claro que no seguirá permitiendo que los ataquen afirmando que él quiere a Alina solo por interés: “ya no aguantamos más, estamos supremamente cansados que todos estén diciendo que yo soy un mantenido, que estoy con Alina por dinero. Por qué no pueden entender que un joven de 20 años trabaja y ya, que estoy con esta mujer por amor. No voy a permitir un solo comentario más así”, comenzó diciendo.

¿Alina Lozano mantiene a Jim Velásquez?

Enseguida, Alina tomó la palabra y comenzó a explicar cómo es verdaderamente su relación. “Es indignante que me digan todo el tiempo que él me va a quitar las cosas, que me va a despojar de todo, lo más chiquito, lo más grande, que todo me lo va a quitar, que todo se lo va a llevar. Él lo único que me ha robado es el corazón, el alma, y algunas veces el cuerpo”, dijo.

Mientras hablaba, cómicamente su compañero sentimental aprovechaba para quitarle algunos de los accesorios que tenía puestos, así como parte del dinero que tenía en su billetera: “Esto es una relación sana, no soy la ‘suggar mommy’ de él, no soy absolutamente nada más que su novia, él es muy generoso, él es muy amplio, a él le encanta darme regalos, hacerme obsequios. Él es una persona mágica, él es de ese tipo de personas que llega a la vida para traerte milagros de amor. Lejos estaría Jim de robarme alguna cosa, de quitarme nada, y mis propiedades mucho menos porque él es un hombre abundante, próspero, porque él llegó a mi vida para sumar, él no llegó para restar, al contrario, llegó para apostarle cosas muy lindas a mi vida, por eso yo les pido que vean lo que somos todos los días en nuestra relación: amorosos, generosos, cálidos, somos personas que llegaríamos hasta los extremos para estar juntos”.

Mientras tanto, el joven actor seguía “indignado” con todo lo que sus seguidores han dicho de ellos, pero sin dejar de quitarle a la actriz, quien interpretó a ‘doña Nidia’ en Pedro el escamoso, lo que tenía puesto. Incluso, le quitó las tangas que tenía puestas y las botas. “Es muy lindo todo esto, todo lo que está pasando. No me gustan esos comentarios malos donde lo ponen a él como una persona que no tiene principios, ética, ni absolutamente nada y él tiene mucho, él es un influencer, nuestra relación es real. Gracias por respetar nuestra relación”.

Claramente se trató de un video previamente planeado para que fuera así, para que, de manera cómica, sus seguidores dejaran de estar haciendo malos comentarios. Actualmente el clip ya cuenta con más de 3 mil likes y cientos de comentarios felicitándolos por su humor: “la mejor forma de tocar las cosas negativas es con un humor positivo... La inteligencia emocional es importante, ustedes sí que la tienen”, “ME ENCANTAN... Independientemente si es verdad, si es solo humor, sea lo que sea. Me encanta su contenido”, “no les presten atención a las personas criticonas simplemente no han evolucionado su nivel mental y humano”, “vivan su vida a plenitud amándose respetándose y divirtiéndose”.