Alina Lozano está ‘embarazada’ de Jim Velásquez: “se me dio este regalo”

Una vez más, Alina Lozano, la recordada ‘doña Nidia’ de Pedro el escamoso, vuelve a ser tendencia por su polémica relación con Jim Velásquez, quien es 30 años menor que ella.

Desde que anunciaron que están juntos, los internautas no han dejado de dejar sus opiniones al respecto. Algunos están a favor y otros en contra, señalando que solo se trataría de una estrategia de marketing para aumentar seguidores en sus redes sociales; no obstante, los actores han insistido en que, por el contrario, es algo muy serio pues incluso en los próximos meses llegarán al altar.

¿Alina Lozano está embarazada de Jim Velásquez?

Luego de varias semanas de anunciar su matrimonio, la actriz Alina Lozano sorprendió a sus seguidores con unas polémicas declaraciones al anunciar que está ‘embarazada’ de Jim Velásquez.

Hace pocas horas publicó un video en su cuenta de Facebook titulado: “estoy embarazada de Jim”. Allí comienza diciendo: “hay veces que necesitamos vivir la vida de otra manera, quitándonos las cuadrículas de la cabeza, entrando a disfrutar la vida. Aquí les tengo el chisme, para toda la gente que perversamente me pregunta todos los días: ‘¿y qué va a hacer usted que ya es una vieja con ese muchacho cuando quieran tener hijos y la deje por otra que sí le da hijos’. Primero un hijo no detiene a nadie y un hijo no define el que tú te quedes en una relación o no, y segundo, estoy en embarazo y todos tenemos esa capacidad de embarazarnos en la vida todos los días, cada segundo”.

No se trata precisamente de un embarazo biológico, sino que la actriz se refiere a todos los proyectos que ha gestado junto con Jim. “Se dice que solamente lo biológico acompaña al hombre y que hasta los 80 años puede tener hijos, pero una mujer todavía, incluso más, hasta los 90 puede tener hijos porque tenemos ese privilegio enorme de la creación, a través de nosotras llega la vida… En lugar de perversamente estar acusando a las mujeres grandes que se atreven a seguir pariendo en la vida, mira tu terreno, fertilízalo, porque nada más estéril que juzgar, señalar, la envidia, como mujer que soy y como artista, soy una creadora de hijos diaria”.

¿Cuántos hijos tiene Alina Lozano?

Biológicamente, la actriz tiene un hijo que nació fruto de su amor con el también actor Mijail Mulkay. Sin embargo, de su relación con Jim Velásquez afirmó que tiene cuatro: “tengo cuatro hijos con Jim: nuestra amistad, nuestro primer hijo; nuestro trabajo en equipo, nuestro segundo hijo; nuestro matrimonio, nuestro tercer hijo; nuestro cuarto hijo es esa relación tan linda, tan nutrida, tan interesante, que tengo con él… Esta familia grande y este regalo que se me dio con mi hijo biológico me hizo todavía más fértil, más creativa… Ojalá tengas al lado buenos seres humanos que te impulsen a buenos partos, a que realmente tus proyectos se gesten, den luz y los puedas seguir criando con amor, firmeza y asertividad, aunque le pese a la cobarde envidia. Sí, me embarazo todos los días, tengo varios hijos con Jim, soy una persona feliz y creativa… Esto de traer hijos al mundo es de nunca acabar”, concluyó.

¿Cuántos años tiene Alina Lozano?

La comentada y experimentada actriz nació el 6 de enero de 1969. Actualmente tiene 54 años. Por su parte, su novio Jim celebró hace unas semanas los 24 años.