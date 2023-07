Alina Lozano se encontró a la exnovia de Jim Velásquez. Así fue su reacción

La reconocida actriz colombiana, Alina Lozano, recordada por sus múltiples papeles en la televisión, continúa dando de qué hablar por su polémica relación con su colega Jim Velásquez, quien es 30 años menor que ella.

Desde hace varios meses, ‘doña Nidia’, de Pedro el escamoso, ha protagonizado diferentes titulares en medios de comunicación, porque muchos de sus seguidores aún no le creen que su romance con Jim sea verdad. Hay quienes aseguran que se trata de una estrategia de marketing para aumentar seguidores en sus redes sociales y, así mismo, facturar de manera considerable. De hecho, la semana pasada la pareja publicó un video afirmando que ahora realizarán pauta para empresas.

Alina Lozano y Nicol Triana, exnovia de Jim Velásquez se encontraron

Nicol Triana, quien también es generadora de contenido, se dio a conocer, además de su contenido en redes, por ser la exnovia de Jim Velásquez. La semana pasada reaccionó a la noticia de la boda de los actores y aseguró que le “dolió”.

Ahora, volvió a ser noticia luego de encontrarse ‘face to face’ a Alina Lozano, futura esposa de su ex. En un video que publicaron en sus redes, se observa a Jim y Nicol ‘discutiendo’, mientras de fondo suena la canción A chillar a otra parte, que dice: “pero vas a volver a buscarme y te advierto que voy a vengarme… Y vas a besar el suelo, por Dios te lo juro, vendrás a pedirme perdón, y no dudo, que mendigaras por un beso mis labios, tu piel rogará que la toquen mis manos”.

De repente, aparece Alina Lozano, quien con solo la mirada, le dijo todo. Al final, la actriz se va con Jim, mientras Nicol se queda discutiendo sola mientras observa cómo ellos dos se van. Junto al video, la actriz de 54 años escribió: “por ahí apareció la ex de Jim”.

Los internautas han dejado sus opiniones, bastante divididas, en la publicación que ya cuenta con más de 32 mil likes y 193 comentarios en TikTok. “Me encanta la actuación de Alina y Jim”, “tienen toda una novela....son lo mejor y la gente montada en su película”, “pensé que de verdad eran novios, qué show”, “no es la ex, es la novia en esta novela de la vida real”, “grandes actores”, “está buena la parodia”, “en verdad yo ya le había creído su relación pero ya sacando mis conclusiones me doy cuenta que es solo show”, “todo es actuación”.

Ex de Jim Velásquez fue a su cumpleaños

Además de ese video, Nicol publicó otro video donde aparece en el cumpleaños de Jim, que se celebró este fin de semana. En el clip se observa que compartió en la misma mesa con Alina, y los demás amigos del actor. “Feliz cumpleaños al mejor ex del mundo”.