Alina Lozano sorprendió a Jim Velásquez con lujoso regalo de cumpleaños

Todo parece indicar que el amor de Alina Lozano y Jim Velásquez va mejor que nunca. La pareja no ha dudado en presumir lo felices que están, haciendo caso omiso a las críticas que reciben a diario.

Muchos de sus seguidores les han dejado malos comentarios, asegurando que esa relación no es de verdad sino que se trata de una estrategia de marketing para aumentar el número de personas que los siguen en las redes.

¿Qué le regaló Alina Lozano a su novio Jim Velásquez?

El fin de semana pasado, el actor cumplió 24 años y su día no pasó desapercibido. La actriz, quien interpretó a ‘doña Nidia’ en Pedro, el escamoso, le realizó una reunión a la que invitó a varios de los amigos del joven; incluso, también estuvo Nicol Triana, la exnovia de Jim.

Un video que publicaron en sus redes sociales muestra el “regalazo” que Alina le dio. “En todo cumpleaños hay un súper regalo y yo creo que sí es un súper regalo para mi amor”, dijo mientras en el fondo se observaba al joven hablando con sus amigos.

Luego, ella se dirige hasta donde está él y le entrega un anillo y una cadena, que, al parecer, son recubiertos en oro de 24 quilates. A manera de agradecimiento, Jim le dio un beso a Alina delante de todos. “Alina es excelente actriz la admiro mucho pero toca que le exija más a Jim porque se ve sobreactuado”, “la gente no entiende que cada video es ACTUADO”, “ellos dos muy buenos actores pero los otros no sé por qué están ahí, no saben actuar”, “esa relación es mentira pura actuación de igual manera ellos están acostumbrados a actuar siempre jajajajajaja qué payasada”.

¿Exnovia de Jim Velásquez celosa por su relación con Alina Lozano?

Lo que también llamó la atención de los seguidores de la pareja fue que Nicol Triana, la exnovia de Jim, estuvo presente en ese momento y por los gestos que hizo, se sintió incómoda. “La cara de la ex novia, qué payasada, bueno ellos están dando clases de actuación a todos los invitados”, “lo mejor fue la cara de la ex”, “y la ex qué hacía allá”, “se nota que todo es actuado”.

Alina Lozano respondió a las críticas por su matrimonio con Jim Velásquez

Hace unos días, la actriz de 54 años se refirió a las críticas que han recibido en sus redes, especialmente por su matrimonio que será en los próximos meses. “Lo decimos porque hay medios que están sacando notas de nuestra relación, que no va más, que se acabó... hay gente que solo se queda con el título de nuestros videos, no se toman ni la molestia de verlos… Ya no podemos salir a la calle porque nos piden fotos, autógrafos y a mí me han pedido hasta que les escriba en la piel”.