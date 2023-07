‘Yo me llamo Lady Gaga’ se exaltó y amenazó a los jurados luego de su presentación

Una nueva temporada de Yo me llamo comenzó el pasado miércoles 26 de julio. Anoche se emitió el segundo capítulo y Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola escucharon a más artistas que llegaron al teatro de la música representando a sus cantantes favoritos; varios de ellos clasificaron a la siguiente etapa, mientras que otros, se quedaron en el primer intento.

Te puede interesar: ¿Shakira está enojada con Piqué por Milan y Sasha? Su exsuegra tendría que ver

¿Qué pasó con ‘Yo me llamo Lady Gaga’?

Entre los concursantes que se presentaron anoche, estuvo la imitadora de Lady Gaga. La artista, cuyo nombre de pila es María Paula España, llegó muy emocionada, segura de su personaje. Minutos antes de su show, aseguró: “con Lady Gaga nos parecemos porque nos exponemos a los escenarios, eso nos hace mujeres valientes, a las que no les da miedo tomar riesgos. Tenemos nuestra niña interior a flor de piel, por eso nos gusta vestirnos, disfrazarnos, jugar. Siempre para innovar el performance. Amamos nuestros monstruos y nuestras partes oscuras para liberarnos de la presión de la perfección”.

La artista interpretó Born This Way, pero su presentación no fue suficiente para convencer a los jurados: “la actitud está campeona, Lady Gaga. El look también. Lástima las notas graves, muy inseguras, no están bien apoyadas como los agudos. Eres una gran cantante pero no te llamas Lady Gaga”, dijo César Escola.

Más noticias de 'Yo me llamo' ‘Yo me llamo Shakira’ puso a discutir a Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola Por un comentario de Pipe Bueno sobre la presentación de ‘Yo me llamo Shakira’, Amparo Grisales se ‘exaltó’ y respondió contundentemente. Leer aquí: ‘Yo me llamo Shakira’ puso a discutir a Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola Yo me llamo 2023: Conoce al cuarto jurado que acompañará a Amparo, César y Pipe Este cuarto jurado no se llevará muy bien con Amparo Grisales ¿De quién se trata? Descúbrelo aquí. Leer aquí: Yo me llamo 2023: Conoce al cuarto jurado que acompañará a Amparo, César y Pipe

Por su parte, Amparo Grisales sí le dio su voto de confianza y la defendió de las críticas de su compañero. “Para mí sí se llama”. Pipe Bueno también oprimió el botón rojo, dejando por fuera a la participante, quien, inmediatamente, se exaltó por la decisión de los jurados. “Yo puedo, yo estoy lista, estoy preparada”, dijo.

Luego, con voz entrecortada, agregó: “yo estoy muy preparada, llevo toda mi vida luchando por esto, nadie creyó en mí, ni mi familia, y no me importó y acá estoy y no me bajo de este escenario sin un sí, no me bajo. Me van a bajar cantando de acá”. Escola le dijo: “ya te dijimos que no”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Amparo Grisales tuvo que calmar a ‘Yo me llamo Lady Gaga’

Al ver a la concursante así de exaltada, Amparo Grisales tuvo que salir a calmarla: “lo siento mucho que te vayas sin un sí. Yo sí tengo mucha fe en ti, vuélvete a presentar, estás muy bien preparada, porque sí te oigo momentos maravillosos, lástima porque ya los botones se fueron, no se pueden echar para ti, te quiero, sigue confiando en ti, tienes una voz maravillosa y serás una linda Lady Gaga”.

Entre lágrimas, la artista aseguró bastante afectada: “no, por favor, es en serio… Estoy segura que sí seré una gran Lady Gaga. Ustedes se van a arrepentir. No sé qué más quieren de mí, la verdad”.