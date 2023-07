¡No es Valeria Duque! Rauw Alejandro estaría saliendo con otra famosa cantante

La noticia que ha acaparado los titulares esta semana en el mundo del espectáculo ha sido la de la ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía. Los artistas llevaban más de dos años de relación y estaban tan enamorados que en marzo de este año anunciaron su compromiso por medio de la canción Beso, cuya letra dice: “Lo mejor que tengo, es el amor que me das, huele a tabaco y melón, y a domingo en la ciudad, y si tú me esperas, el tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar, y dártelo entero”.

Inicialmente se habló sobre una supuesta infidelidad del puertorriqueño hacia la española con Valeria Duque, una modelo paisa, quien ha protagonizado varios videos musicales de algunos artistas como Maluma y Reykon. Los tres negaron esa versión afirmando que no tenía nada que ver y que, de hecho, no hubo una tercera persona, sino otro tipo de problemas entre ellos que generaron la ruptura.

¿Hace cuánto terminaron Rauw Alejandro y Rosalía?

Millones de usuarios los han criticado porque apenas en marzo habían anunciado el compromiso y en sus declaraciones el cantante aseguró que terminaron hace unos meses. Para muchos, las cuentas no les daban, así que, un poco molesto, el intérprete de Todo de ti aclaró la fecha de la ruptura.

Para responderle a un usuario, dijo: “wow los que más saben. Exactamente terminamos hace dos meses. Tenemos responsabilidades y compromisos con ustedes nuestros fans, una ruptura no se anuncia al día siguiente”.

Luego, reiteró que no fue por infidelidad que decidieron terminar con su relación y compromiso: “yo seré muchas cosas, pero mentiroso e infiel no es una de esas. ¿Ya felices? ¿Pueden dejarnos en paz?”

¿Rauw Alejandro está saliendo con Camila Cabello?

Después de tantos rumores, Raúl de Molina, presentador de El gordo y la flaca, reveló el nombre de otra famosa cantante con la que, supuestamente, sí está saliendo el puertorriqueño tras su ruptura con Rosalía. “Me han dicho, de muy buena fuente, extremadamente buena fuente, que ha estado saliendo con Camila Cabello”, dijo el comunicador.

De igual manera, agregó que de no ser porque la persona que le contó es una fuente confiable, no lo habría hecho público. “Lo tengo de muy buena fuente, si no no lo diría en el aire... Sí dicen que anduvo con ella después de que se peleó con Rosalía”. Por ahora, no hay una declaración oficial de ninguno de los implicados.