Rosalía se pronunció sobre su ruptura con Rauw Alejandro: “no es fácil”

Hace tan solo unos días se estaba confirmando el rumor de la ruptura amorosa de Rauw Alejandro y Rosalía, quienes en marzo de este año se habían comprometido. Sus seguidores estaban expectantes por la boda pues los veían como todo un ejemplo de unidad.

En medio del escándalo de una supuesta infidelidad de Rauw Alejandro hacia Rosalía con Valeria Duque, la modelo paisa reapareció en sus redes y dejó clara su versión. Fotografía por: Instagram

Sobre los motivos de la ruptura surgieron en redes muchos rumores, pero hubo en especial que ha acaparado la atención de todos los medios de comunicación: una supuesta infidelidad del puertorriqueño con Valeria Duque, una modelo paisa, quien ha aparecido en varios videoclips de reconocidos artistas.

Poco a poco el tema se ha venido convirtiendo en un escándalo. Aunque parecía que ninguna de las partes se iba referir al respecto, el primero en hacerlo fue Rauw, anoche lo hizo Valeria y hace unas pocas horas, la artista española.

¿Qué dijo Rosalía sobre su ruptura con Rauw Alejandro?

El intérprete de Beso había confirmado su ruptura con la cantante de Con altura; sin embargo, dejó claro que no fue por una tercera persona como se decía. De igual manera, Duque manifestó no tener nada que ver con el asunto, y ahora la directamente implicada rompió el silencio: “yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. En este momento no es fácil así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”.

Sus seguidores le han dejado diferentes mensajes: “Yo siento que después de la plenitud y seguridad de su relación que ellos mostraban y que hace tan poco se comprometieron, sí tuvo que haber sido una infidelidad o algo muy fuerte”, “aún lo ama y obvio todo le duele, pero no dirá nada para no perjudicarlo”, “la amo, es tierna hasta para dar una declaración al público”, “no arma ni show ella y la gente si jodiendo, una mujer madura, y segura de sí misma, felicidades Rosalia”, “ella es tan hermosa persona por dentro y por fuera que no merece lo que le está pasando”.

¿Qué pasó con la relación de Rauw Alejandro y Rosalía?

Por ahora, no se sabe qué fue lo que realmente ocurrió entre los dos artistas, pues aunque parecían estar muy enamorados, terminaron cada uno por caminos separados, ad portas de un matrimonio. Por ahora, sus fanáticos siguen a la expectativa por conocer las verdaderas razones que los llevaron a ponerle punto final a su historia de amor, que llevaba casi tres años.