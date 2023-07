Rauw Alejandro habló de su ruptura con Rosalía: “existen miles de problemas”

Hace tan solo tres meses Rauw Alejandro y Rosalía anunciaban con ‘bombos y platillos’ su compromiso. La pareja lucía muy enamorada y desde que hicieron público su romance siempre se mostraron muy felices y con muchos planes a futuro.

Rauw Alejandro y Rosalía. EFE/Cati Cladera ARCHIVO Fotografía por: Cati Cladera

¿Qué dijo Rauw Alejandro sobre Rosalía?

Sus seguidores esperaban ansiosos el día de la boda, pero para su sorpresa, hace unos días se conoció que habían cancelado el compromiso porque rompieron su relación. Alrededor de eso han surgido múltiples rumores en redes sociales que apuntan a que, supuestamente, el artista puertorriqueño le habría sido infiel con una modelo paisa llamada Valeria Duque.

Tras varios días de silencio, el intérprete de Baila conmigo reapareció en su cuenta de Instagram donde tiene 18 millones de seguidores y explicó, a grosso modo, lo que ocurrió con Rosalía. “Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí”, escribió por medio de una historia.

¿Rauw Alejandro le fue infiel a Rosalía con Valeria Duque?

Enseguida confirmó que, tal como se ha dicho, sí terminó con la española, aunque no aclaró desde hace cuánto. De igual manera, fue contundente al asegurar que no fue por infidelidad como se ha rumorado últimamente. “Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”.

Explicó también que nada de lo que se ha mencionado sobre su ruptura es cierto. “Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.

Finalmente, el cantante aprovechó para agradecerle a sus fans que lo han apoyado desde siempre en su carrera: “sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí. Atentamente, Raul”.