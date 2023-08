¿Jhonny Rivera y Shaira tuvieron un romance? Los artistas se refirieron al rumor

Jhonny Rivera ha estado en el ojo público no solo por su carrera musical, sino también por su vida sentimental. Hace unas semanas se vio envuelto en una polémica luego de confirmar que era pareja de la joven cantante Jenny López, quien es 30 años menor que él.

Te puede interesar: Aleja, ganadora del ‘Desafío The Box’, reveló si participantes tuvieron intimidad

Jenny López, novia de Jhonny Rivera. Fotografía por: Instagram

Para muchos de sus seguidores ha sido todo un escándalo, pues no ven con buenos ojos que esté con una mujer tan joven. No obstante, la pareja se ha mostrado firme en su amor y han preferido llevar la relación en privado, por esa razón, son pocas las publicaciones que han hecho juntos.

Más noticias de Jhonny Rivera Jhonny Rivera y su novia contaron cómo fue su primer beso: “él fue mi primer todo” Jenny López y Jhonny Rivera revelaron detalles de su relación. La joven fue criticada por contar que el cantante fue su primer novio. Esto contestó. Leer aquí: Jhonny Rivera y su novia contaron cómo fue su primer beso: “él fue mi primer todo” ¿El noviazgo de Jhonny Rivera y Jenny López es falso? Esto dijo el artista El cantante Jhonny Rivera le lleva 30 años de diferencia a su novia Jenny López. ¿Fue una estrategia? ¡Descúbrelo aquí! Leer aquí: ¿El noviazgo de Jhonny Rivera y Jenny López es falso? Esto dijo el artista

Jhonny Rivera y Shaira desmintieron rumores de romance

Tras conocerse la relación del cantante de música popular con Jenny López, quien es una de sus coristas, en redes sociales comenzaron a decir algunos internautas que el intérprete de Nuestro amor no puede ser, había sostenido, supuestamente, un romance con Shaira, quien también es cantante y tiene 20 años.

En un comentario, un usuario le escribió: “lo que dejó ir ese señor Jhonny Rivera por dormido”, a lo que ella contestó tajantemente: “no dejó ir nada porque yo papá no estoy buscando”. Luego, negó rotundamente haber sostenido un romance con el papá de Andy Rivera. “Jhonny es como un papá para mí, me conoce desde muy niña”.

Por su parte, el cantante no se quedó callado y aprovechó sus redes sociales para referirse al respecto: “entro a mi Instagram y veo una cantidad de insultos pero tremendos y un montón de gente tratándome mal. La gente lee el titular y arranca a buscarme. Pero si entran y leen la nota ahí Shaira está diciendo que ella siempre me ha visto como un padre y que ha sido una relación de padre e hija. Nunca en la vida he tenido ni una sola palabra de amor con ella. Siempre he tratado de ayudarle, le hice una canción, le ayudé a hacer un video y ha venido a mi casa a pedir consejitos, pero bueno, tengo que convivir con esto”, concluyó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Finalmente, reveló que siente una gran admiración por Shaira. “he sido un gran admirador de Shaira. De verdad, de las voces bonitas en Colombia, la de Shaira. Siempre me ha parecido que tiene unas canciones espectaculares desde niña. Nunca ha pasado absolutamente nada y si a la gente no le basta con la versión de ella ni con la mía ahí si no hay nada que hacer”.