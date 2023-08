César Escola ‘discutió’ con Pipe Bueno en ‘Yo me llamo’: “no le debo plata”

Yo me llamo sigue en la búsqueda de los dobles perfectos de importantes artistas nacionales e internacionales, para llenar el cupo en la primera fase del programa de imitación de Caracol Televisión. Los jurados César Escola, Amparo Grisales y Pipe Bueno, han recibido a cientos de concursantes en el teatro de la música. Aunque muchos de ellos han logrado pasar la audición, otros no pudieron convencerlos.

‘Yo me llamo Christian Nodal’ puso a ‘discutir’ a César Escola y Pipe Bueno

Uno de los imitadores que se presentó en el capítulo de anoche, fue el del mxicano Christian Nodal, quien actualmente sostiene un romance con Cazzu, y quien se dio a conocer por sus exitosos temas Adiós amor, No te contaron mal, De los besos que te di, entre otras.

Su presentación no logró convencer a Pipe Bueno. “Al principio esa voz que tiene tan particular Nodal que es como ronca, es un gran cantante, en algún momento vi el color de él, aunque por ahí unas notas se me estaban desafinando, pero Christian tiene una particularidad a la hora de llegar a los coros un poco más agudos y ahí definitivamente te tocó ir a cantar con tu voz porque son notas altas porque para darlas con el cuerpo de la voz que tiene él es complicado y ahí no pudiste, no te llamas Christian Nodal”.

El artista les pidió que lo dejaran interpretar otra canción, pero, inicialmente, Pipe se negó; no obstante, César Escola le dio otra oportunidad de volverlo a escuchar. “A mí me pasó que se te escuchó forzado en los agudos y se perdía el color, pero sin embargo, cuando lo haces a capela se encuentra un poquito más, ahí me convenciste”, le dijo el argentino, quien le dio estrella verde.

El hecho que Escola le hubiera dado su voto de confianza al participante, hizo que Pipe Bueno se molestara y expresara su desacuerdo: “César pero es que todos van a cantar es con música, no van a cantar a capela”. Inmediatamente, el maestro le respondió: “no me mire, mire al participante, no le debo plata”.

Al final, quedó en manos de Amparo Grisales definir si le daba o no la oportunidad de pasar a la siguiente etapa. Después de pensarlos por unos segundos, la actriz le dijo que no se llamaba Christian Nodal, quedando inmediatamente por fuera de la competencia.