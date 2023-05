Christian Nodal reveló el posible nombre de su bebé. Cazzu no lo dejaría ponérselo

Luego de su fallida relación con Belinda, Christian Nodal volvió a creer en el amor. Meses después de romper su compromiso con la intérprete de Luz sin gravedad, se dio a conocer que estaba saliendo con la también cantante Cazzu.

Luego de confirmar su embarazo, Cazzu ya no esconde su barriguita de algunos meses de gestación y se mostró junto a su pareja Christian Nodal. Fotografía por: instagram

En un principio, los artistas mantuvieron su relación lejos de la opinión pública, pero luego, lo hicieron oficial y ahora no dudan en expresar su amor, sobre todo, después de enterarse que se convertirían en padres.

¿Cómo se llamará el bebé de Nodal y Cazzu?

Hace unos días, el intérprete de Adiós amor reveló, por error, que su novia Cazzu está embarazada de una niña. La artista argentina confirmó que se retirará temporalmente de los escenarios antes del nacimiento de su bebé. “Hola a toda mi gente linda de Chile quiero contarles que ya estoy aquí, como verán. Aquí se termina el tour de Nena Trampa y eso me pone muy, muy feliz, por terminarla con mis fans de Chile; así estoy muy entusiasmada porque nos veamos”, dijo.

En una entrevista con el influencer Camilo Triana, el músico mexicano habló no solo de su carrera artística, sino también de su entorno personal y, por supuesto, de su faceta como futuro padre. El generador de contenido le preguntó sobre el nombre que iba a tener el bebé. De acuerdo con lo que dijo, el que a él le gusta no es del total agrado de su novia Cazzu. “Si fuese niño... la mamá no me dejaría, pero a mí me gustaría que se llamara Zoro, y niña, pues no sé... ahí si no sé”.

¿Christian Nodal le envió indirectas a Belinda en su nueva canción?

El artista mexicano de 24 años lanzó recientemente su nuevo tema titulado Quédate. De acuerdo con algunos internautas, está compuesto con algunas indirectas para su ex Belinda, con quien terminó hace dos años.

En la letra de la canción, Nodal asegura haber tenido un amor que sacó su peor versión. “Tú sacaste la peor versión de mí, lo más bajo que he caído fue por ti. Yo no merecía todo esto, ni de lección para ser honesto… Yo no necesitaba odio, solo te pedía amor. Yo ya no sé qué soy, pues lloro y los hombres no lloran”.

En redes sociales se leen comentarios como: “Uyuyuy. El nuevo sencillo de Christian Nodal ‘Quedate’ en su video de estreno contiene varias frases e imágenes alusivas que muchos han tomado como referencia a Belinda además que la canción habla de un desamor. ¡A facturar Nodal!”, “si se refiere a Belinda espero que ya con esto se desahogue”, “todavía no se desahoga y ya va a ser papá, ya que lo olvide”.