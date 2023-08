‘Yo me llamo’: Amparo Grisales le reclamó a César Escola: “no sea mentiroso”

Esta noche en Yo me llamo se presentaron nuevos participantes queriendo sorprender a los jurados César Escola, Amparo Grisales y Pipe Bueno, con las imitaciones de sus artistas favoritos. Algunos lograron convencerlos y avanzaron a la siguiente etapa, mientras que otros no lograron recibir ni siquiera una estrella verde.

‘Yo me llamo Shakira’ generó debate en redes

En el capítulo de hoy de Yo me llamo, llegó un imitador de Shakira, pero con solo interpretar la primera nota, confirmó que, en definitiva, no tiene nada de parecido a la artista original. Los tres jurados oprimieron el botón rojo, manifestándole que era una completa parodia. “Pobre Shakira”, dijo Amparo Grisales.

Antes que el participante saliera del escenario, Escola sorprendió al decirle: “estás espectacular, pero no”. Ese comentario hizo que la Diva de Colombia se alterara y le reclamara inmediatamente: “no sea mentiroso. ¿Dónde está tu gusto? Haz perdido el sentido de la estética, además del oído, maestro”.

Entre risas, el argentino agregó: “no, está linda la ropita. Yo me imagino la preparación de los vestuarios de los participantes”. Amparo lo contradijo, asegurando que la participante era prácticamente una parodia de la intérprete de Acróstico: “sí, pero esto es un ‘mamarracho’”.

Luego de su preparación, el participante que intentó imitar a Shakira, dijo en ‘El confesionario’ del programa: “que me hayan dicho que no es una forma de salir de mi zona de confort. Esto me ayuda mucho para en algún momento llegar a cumplir mis sueños como lo es la actuación o la recreación. Sé que tengo el movimiento de cadera”.

En redes sociales los internautas no perdonan al participante: “qué descache eso”, “no sé si reír o llorar, qué falta de respeto para Shakira”, “con razón la dejó Piqué”, “qué payasada”.