Integrante de ‘Yo me llamo Morat’, quiso besar a Amparo Grisales: “Tan atrevido”

El reciente capítulo de Yo me llamo dejó a varios participantes por fuera de la competencia, pues no lograron convencer al jurado. Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno han sido muy exigentes a la hora de calificar a los dobles de varios e importantes artistas que han llegado al teatro de la música.

En la edición de anoche, llegaron al escenario cuatro jóvenes afirmando que se llamaban Morat, la banda colombiana de pop y rock latino formada originalmente en Bogotá en 2011; sin embargo, no lograron pasar la audiencia. Los tres jurados oprimieron los botones rojos.

“Las armonías por ningún lado. Si algo tiene este grupo es que se destaca porque cuando cantan juntos pareciera una sola voz, pero como si fueran un montón. Pero yo no los veo afincados, están desafinadísimos. No hay acople por ningún lado, ni las armonías, está cada cual por su lado, se oyen desafinados, no les oigo el registro. Necesitan ensayar si quieren ser Morat”, les dijo Amparo.

Por su parte, Escola dijo: “la manera en como canta sutil Morat y cómo están acoplados, la suavidad, y la onda, ellos son muy cool. De pronto son los nervios”.

Beso de Amparo Grisales e integrante de ‘Yo me llamo Morat’

Cuando estaban a punto de marcharse del escenario, uno de los integrantes, afirmó: “antes de irme, quisiera pedirle algo a alguien, o más bien, pedirle algo a una hermosa mujer, solo si ella está dispuesta, un beso, a esa hermosa mujer que está delante mío”, dijo refiriéndose a Amparo, a lo que ella le contestó: “¿Quieres un beso? Ven mi amor y te doy uno”.

El participante se acercó a ella, pero intentó darle un beso en la boca. Inmediatamente, la jurado de Yo me llamo se percató y lo evitó. “Te di un chance, pero dos no, cuidado. Él me va a robar un beso”.

En medio de su insistencia, el joven le dijo: “yo sé que tú quieres”. Ese comentario disgustó a la Diva colombiana, quien le respondió: “¿qué, y por qué? No, chao. Ya no le doy un beso. Disque ‘yo sé que tú quieres’. Me vio cara de ganosa, tan atrevido”. Finalmente, la jurado le dio un beso en la mejilla y el joven se fue feliz.