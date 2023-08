¿Laura Barjum terminó con Diego Sáenz? Esto dijo la exparticipante de ‘MasterChef’

Una de las relaciones más estables de la farándula colombiana es la de Laura Barjum y Diego Sáenz. La exreina y el presentador se han mostrado muy enamorados en sus redes sociales, donde comparten varios detalles de sus vidas.

La pareja se inscribió a MasterChef Celebrity para demostrar sus habilidades en la cocina. Hace unas semanas la modelo salió del reality y la despedida con su novio conmovió a los televidentes. Al salir del concurso, Laura se fue del país para Los Ángeles, Estados Unidos, para comenzar a estudiar arte dramático y consolidarse como una gran actriz, otra de sus grandes pasiones.

Laura Barjum reveló si terminó con Diego Sáenz

En redes sociales se comenzó a rumorar desde hace unos días que, supuestamente, la modelo y el locutor habían terminado su relación porque no volvieron a aparecer con la misma frecuencia.

Recientemente, laexreina concedió una entrevista para el programa Mañana Express y allí reveló la verdad de lo que está ocurriendo en su relación. “Con Diego seguimos, seguimos apoyándonos muchísimo y lo extraño demasiado, todos los días me pregunto qué estamos haciendo, creo que es la primera vez que estamos tanto tiempo separados”, contó.

De igual manera, Barjum contó cómo han manejado la distancia. “Hemos tenido nuestras dates (citas) a larga distancia, me acompaña a caminar y me da risa porque acá camino todo el tiempo, me encanta caminar porque Los Ángeles es divino. Enseguida lo llamo, me pongo audífonos y arranco”.

¿Cómo inició la historia de amor de Laura Barjum y Diego Sáenz?

Fue a mediados del 2021 que surgieron los primeros rumores de una relación de Laura y Diego. La pareja comenzó a dejarse ver junta en varias publicaciones en redes sociales y comenzaron a ir juntos a eventos públicos.

Laura fue quien se “le declaró” a Diego por medio de una llamada y fue así como comenzaron su relación: “hice una dinámica para que mis seguidores decidieran mi día (...) y en la última historia les puse que si debía llamar a la persona que me gusta y ellos decidieron que sí”, le dijo la modelo al también músico por medio de una llamada, a lo que él le contestó: “¿y ese soy yo?”. Ella le respondió: “pues te estoy llamando”.

Después de un silencio, el baterista respondió: “pues tú te has dado cuenta que yo he hecho y deshecho por demostrarte también un montón de cosas, creo que tienes claro que tú también me gustas”. Así fue como comenzaron su romance que ya lleva más de un año.