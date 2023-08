Martha Isabel Bolaños no aguantó y explotó por las críticas: “¿en qué les afecta?”

Esta temporada de MasterChef Celebrity ha generado múltiples emociones entre los televidentes y famosos que concursan. Además de presentar platos creativos ante los jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Christopher Carpentier, algunos de los participantes han sido muy comentados por discordias que han protagonizado entre ellos.

Martha Isabel Bolaños, ¿la ‘villana’ de ‘MasterChef’?

La actriz Martha Isabel Bolaños, quien interpretó a ‘La pupuchurra’ en Betty, la fea, ha sido la concursante más criticada de esta temporada, porque ha tenido ciertas diferencias con algunos de sus compañeros. En redes sociales los internautas le han dejado fuertes comentarios, pidiendo que salga pronto de MasterChef Celebrity.

Recientemente, un usuario le escribió por medio de un mensaje privado: “qué ser humano tan detestable es usted, envidiosa y porquería”. Cansada de insultos como ese, la famosa decidió responder a través de su cuenta de Instagram donde tiene 719 mil seguidores.

Con un contundente video, la artista comenzó diciendo: “paso a hablar algunas cosas que tengo que decir, aún en contra de los consejos de mis mejores amigos y de la gente experta y sabia que me dice que no diga nada… Yo me pregunto, ¿ustedes no son mujeres? ¿No tienen una mamá, unas hermanas, tías, hijas? ¿A ustedes les gustaría que alguien que no conocen, que no tiene la más remota idea de sus vidas, sus procesos, entrara a su vida, a su cuenta, donde sea, a atacarlas, y hablar popó?”.

Martha Isabel Bolaños respondió a críticas

La actriz se mostró muy molesta con tantos comentarios que ha recibido y aprovechó para hacer una profunda reflexión. “Supongamos que yo fuera todo eso que ustedes ven, odiosa, arpía, bruja, asquerosa, inmunda, prepotente, envidiosa, lo peor. Me han dicho todas las bellezas que ustedes se puedan imaginar. ¿A ustedes qué les importa, en qué les afecta si así fuera?... Odiadores pidiendo la paz. Basta mi gente hermosa, yo digo esto para que de pronto alguien reaccione y encuentre un poquito de sentido… Lo hago para que entendamos… Y a lo mejor esto hace que se alborote más el avispero, pero mi gente, de verdad, controlémonos un poco y miremos más allá de lo obvio. Yo no me voy a justificar, yo soy quien soy y solo yo conozco mis procesos y mi vida y me amo, amo mi forma de ser”.

Finalmente, insistió en que todo lo que gastan criticándola, lo usen para otras cosas más productivas: “hay protagonistas, antagonistas y extras, y a mí me tocó ser la antagonista en esta novela. Lo llevo dignamente, pero en serio, contrólense. Ese tiempo precioso que usan para odiar, úsenlo para ustedes mismos”.