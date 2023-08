Jessi Uribe defendió a Paola Jara de las críticas: “a mí sí me gusta contestar”

Jessi Uribe y Paola Jara llevan más de dos años de relación. Se casaron en mayo del 2022 y desde que están juntos, han demostrado que poco o nada les importa las críticas que han recibido.

Los cantantes de música popular se casaron el pasado sábado en Medellín. A la celebración asistieron sus familiares y amigos más cercanos. Fotografía por: Instagram

Además de sus éxitos musicales, los artistas se han destacado también porque son muy activos en sus redes sociales, donde constantemente publican contenido sobre sus vidas. De vez en cuando activan la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ para interactuar con sus seguidores y revelar algunos detalles que son de interés para muchos.

¿Qué pasó con Paola Jara?

En los últimos días, se volvió tendencia un video de Paola Jara en medio de un concierto dando algunos consejos a sus seguidores para el amor. “Les voy a aclarar una cosa: a nadie le quitan nada. Uno tiene que estar por amor, no por compromiso, ni por agradecimiento, ni por nada”, dijo. Las palabras de la antioqueña no fueron bien recibidas por muchos, quienes comenzaron a dejarle mensajes ofensivos recordando sus inicios con el santandereano.

¿Qué dijo Jessi Uribe sobre polémica de Paola Jara?

El intérprete de Dulce Pecado no fue indiferente a los malos comentarios que le dejaron a su esposa, por lo que, a través de su cuenta de Instagram donde tiene 6,2 millones de seguidores, dejó un contundente mensaje: “soy un pájaro muy calmado, dijo don Jediondo, pero me ofende que se metan con Pao, los invito a que se metan conmigo, díganme todo a mí que a mí sí me gusta contestar. Les regalaré fama dándoles importancia un rato. Sé que este mensaje se replicará mucho porque ahora se replica es lo malo y los chismes y groserías”, escribió el artista.

Paola tampoco se quedó callada y por medio de una historia de Instagram, expresó: “qué bueno sería que los lanzamientos, música nueva y cosas realmente importantes las difundieran igual que los chismes y los hicieran virales”.

La publicación fue reposteada por varias cuentas que siguen la vida de los famosos, y allí, los internautas continuaron dejándole diferentes tipos de mensajes: “no te perdonamos, somos rencorosos, llenos de odio”, “vende más su vida privada que lo que canta”, “para qué das papaya”, “prefiero el chisme”, “qué necesidad tenía de decir lo que dijo en tarima, si ella pasa página la gente también”.