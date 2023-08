Paola Jara dio mensaje sobre el amor y generó debate: “a nadie le quitan nada”

Paola Jara y Jessi Uribe llevan más de dos años de relación. Actualmente están casados y tienen muchos planes juntos, entre ellos, la posibilidad de tener hijos, aunque de su primer matrimonio el santandereano tiene cuatro.

El cantante de música popular, Jessi Uribe, reveló como enfrentó las críticas cuando inició su amor con Paola Jara, su actual esposa. Fotografía por: Instagram: @jessiuribe3

En redes sociales, los artistas son muy activos publicando contenido sobre su música y demás proyectos laborales, así como también sobre su relación, demostrando que cada día están más enamorados y que no les interesa los malos comentarios de muchos internautas.

¿Qué dijo Paola Jara sobre el amor?

Varias veces la antioqueña ha sido fuertemente criticada por sus publicaciones o por las opiniones sobre diferentes temas que deja en su cuenta de Instagram donde tiene 6,3 millones de seguidores.

Recientemente recibió comentarios negativos por compartir un mensaje hablando del amor y el feminismo en uno de sus conciertos. Aunque su intención era hacerle una reflexión a sus fanáticos, a muchos no les gustó lo que dijo. “Les voy a aclarar una cosa: a nadie le quitan nada. Uno tiene que estar por amor, no por compromiso, ni por agradecimiento, ni por nada. La vida es muy cortica y vinimos a ser felices aquí porque esto es un ratico y tenemos que estar en una relación porque nos amamos y porque hay amor y porque nos entendemos. Cuando eso ya no pase, no tenemos por qué estar ahí, a nadie le quitan nada”.

Luego agregó: “a la que se quedó con él le pueden decir: ‘mi mayor venganza será que te quedes con él’. Pero ojo que a veces lo desencartan a uno, a veces le hacen un favor. Cada quien está con quien quiere”, concluyó.

Críticas a Paola Jara

Las palabras de la intérprete de Murió el amor no fueron bien recibidas por muchos de los internautas, quienes le recordaron cómo inició su relación con Jessi Uribe. “Nadie construye felicidad sobre las lágrimas de alguien... esto sí que hay que tenerlo en cuenta”, “ella trata de quitarse culpa y más la embarra”, “venimos a ser felices pero no por encima de las demás personas”, “cuando uno se quiere justificar”, “entre más dé explicaciones, más parece culpable”.