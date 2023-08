¿Carolina Acevedo y Juliana Galvis hicieron trampa para no salir de ‘MasterChef’?

De lunes a domingo a partir de las 8 de la noche, los televidentes disfrutan de MasterChef Celebrity, el reality de cocina del canal RCN que ha sido toda una sensación. Cada uno de los capítulos genera muchas emociones entre los participantes, quienes deben sorprender a los jurados con sus exquisitos platos.

En el capítulo del pasado martes 01 de agosto, quienes habían quedado en segundo lugar en el reto del día anterior, tenían la posibilidad de salvarse y subir al balón y no ir a un reto de eliminación.

¿Qué pasó con Carolina Acevedo y Juliana Galvis?

Al comienzo del programa, la presentadora Claudia Bahamón les comentó a los participantes que las actrices Carolina Acevedo y Juliana Galvis estarían ausentes. Ambas estaban en el equipo que debía volver a cocinar para salvarse de la eliminación.

Al parecer, las concursantes estarían enfermas y esa habría sido la razón por la que estuvieron ausentes. Sin embargo, a varios de los famosos que hacen parte del reality se les hizo extraño que las dos faltaran, pues, según ellos, el día anterior se veían muy bien y sin síntomas de alguna enfermedad. “Lo que está raro es que Juliana y Carolina no hayan venido. Las amigas, qué cosas, se enfermaron justo para una eliminación”, dijo Diego Sáenz.

La actriz Martha Isabel Bolaños también se refirió y aseguró que podría tratarse de una estrategia: “si es estrategia y no vinieron y dejaron clavado a Nela y Juan Pablo, barro porque era un equipo”.

El comediante conocido como ‘El negrito’ tampoco se quedó callado y aseguró: “ay me enfermé, no mani, eso no va aquí hay algo raro y puede que sea estrategia”.

¿Carolina Acevedo y Juliana Galvis no estarán en el reto de eliminación?

Esta noche se llevará a cabo un nuevo reto de eliminación, otro participante deberá abandonar la competencia, pero se desconoce si las dos actrices estarán o no en riesgo cuando regresen a la cocina.