¿Quién es la pareja actual de Carolina Acevedo de ‘MasterChef Celebrity’?

Una de las participantes más comentadas de esta temporada de MasterChef Celebrity es Carolina Acevedo, quien, desde un comienzo, los televidentes y usuarios en redes sociales tildaron como la “nueva Carla Giraldo”.

En una reciente emisión, la actriz estuvo al borde del colapso en medio de una prueba grupal pues debían preparar un plato especial para 33 comensales. Debido al estrés, tuvo un momento de tensión con su colega Juliana Galvis. “Yo soy muy tranquila cocinando, pero cuando se estresan, me bloqueo. Personas en mi equipo que se alteran y me sacan de mi centro. Cuando hay estrés en el grupo todo se desarma. Hubo un momento en el que vi que estaban dando órdenes y no entendía por qué… Me estaba dando un calorcito”, dijo.

Julio César Herrera, quien estaba en ese equipo dijo: “en los retos salen los demonios buenos y malos o se combinan… Está muy bien que Carolina tome su voz de capitana de forma tolerante… Muy tolerante”.

Lucas Jaramillo es el novio de Carolina Acevedo

La vida sentimental de Carolina también ha sido un tema de gran interés para sus seguidores, quienes se preguntan quién es su actual esposo. La actriz estuvo casada entre 2002 y 2004 con el actor Roberto Cano; tras su separación se casó con el empresario Salomón Korn, de quien también se separó.

Desde febrero de este año, se conoció que Carolina sostiene una nueva relación sentimental con Lucas Jaramillo Vélez, quien fue esposo de la actriz Cristina Umaña. Aunque Acevedo y Lucas no están casados, la pareja se ha mostrado muy enamorada en las pocas publicaciones que tienen en sus redes sociales. “Es la historia de un amor como no hay otro igual… Y sin pensarlo llegó a mi vida cuando menos lo esperaba. Amor bonito”, escribió la actriz en marzo cuando presentó a su nuevo novio.

Sus seguidores han aprovechado ese tipo de publicaciones para dejarles mensajes felicitándolos por su amor. “Linduras”, “hacen una linda pareja”, “se complementan muy bien”, “es una bella unión”, “el tiempo de Dios es perfecto”, “te ves más linda cuando estás feliz”, “se ven radiantes juntos”, “son una pareja divina”, “lucen muy enamorados”, son alguno de los mensajes que les han dejado.

¿Quién es Lucas Jaramillo Vélez, novio de Carolina Acevedo?

Lucas Jaramillo Vélez fue el ganador de La isla de los famosos 2005. También se ha destacado como empresario independiente, con énfasis en Diseño Biónico. Estuvo casado durante 12 años con la actriz Cristina Umaña con quien tuvo un hijo llamado Baltazar.