Jairo Ordóñez de ‘MasterChef’ reveló el duro problema que afecta su rostro

Cada vez que un famoso es eliminado de MasterChef Celebrity, los televidentes e internautas dejan sus opiniones a través de las diferentes redes sociales. Algunos de los concursantes, más que otros, se han ganado el cariño de quienes sintonizan el reality culinario del canal RCN.

Te puede interesar: Sebastián Martínez sufre de una complicada enfermedad: “me pasó por estrés”

¿Qué le pasó a Jairo Ordóñez en su cara?

En el capítulo 50 de MasterChef Celebrity, que fue transmitido el pasado viernes 21 de julio, Jairo Ordóñez se enfrentó a Zulma Rey, Juliana Galvis, Karoll Márquez, Biassini Segura y ‘El Negrito’, en un nuevo reto de eliminación. En esa oportunidad, tenían que realizar en 60 minutos un plato a su elección, con el ingrediente principal que era la sal.

Jairo Ordóñez, quien se ha destacado por sus papeles en Pandillas, guerra y paz, Las muñecas de la mafia, entre otras, tuvo una desventaja luego de presentar un problema que afectó su salud y que le impidió que su preparación fuera mejor.

Más historias de vida Entre lágrimas, participante de ‘MasterChef Celebrity’ reveló que perdió dos bebés Varios participantes de ‘MasterChef Celebrity’ rompieron en llanto al recordar las difíciles experiencias de sus vidas. Los jurados y Claudia Bahamón también se mostraron muy conmovidos. Leer aquí: Entre lágrimas, participante de ‘MasterChef Celebrity’ reveló que perdió dos bebés ¿Qué le pasó a Mile Vergara?: “siento que ya me voy a morir” La actriz Mile Vergara no ha podido volver a la televisión para realizar divertidos personajes como el de ‘Chepe fortuna’ o ‘La Cacica’, a raíz de un derrame cerebral que sufrió hace unos meses. ¿Cómo avanza su salud? Leer aquí: ¿Qué le pasó a Mile Vergara?: “siento que ya me voy a morir”

Cuando llegó la hora de la degustación, los jurados expresaron algunas falencias que tuvo el plato del actor que terminó dejándolo fuera de la competencia.

En una entrevista con Buen día Colombia, el actor reveló que ese día enfrentó un doloroso problema en su boca, por lo que no pudo probar su plato. “Les hubiera podido ganar [risas], pero me dio nostalgia y tristeza. Se dio lo mejor y el mensaje para mis hijos, para Colombia y los que están viendo por fuera del país, es que uno se gana las cosas bien o no se las gana. Hasta el final, como es, como tiene que ser”, dijo inicialmente.

Jairo Ordóñez sufre de bruxismo

Se trató de un problema en su mandíbula que le impedía abrir y cerrar su boca, por lo que no pudo probar cómo estaba de sal su preparación. De acuerdo con lo que dijo, pudo haberse incapacitado pero eso no le parecía justo con sus compañeros, así que decidió cocinar así. “Yo me hubiera podido incapacitar, pero no lo quise hacer. Si yo no hubiera cocinado, hubiera salido uno de ellos que merecía estar ahí”.

Lo que ocurrió es que el actor sufre de bruxismo. “Por el estrés, bruxé de noche y se me descuadró la quijada. Me pasa, a veces, cuando hago teatro. Se me seca mucho la boca, se me descuadra y yo me la acomodo…”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Jairo intentó acomodar su mandíbula durante el reality de cocina, pero no lo logró, por el contrario, tenía un fuerte dolor. “No me dio para ningún lado. Se me inflamó y tenía una pepa”.