¿Qué le pasó a Mile Vergara?: “siento que ya me voy a morir”

Hace un año, sobre el mes de junio, se conoció que la actriz Mile Vergara había sufrido un derrame cerebral por lo que tuvo que ser hospitalizada en Sincelejo, la ciudad en la que reside desde hace varios años.

Te puede interesar: La exparticipante del ‘Desafío’ que murió ahogada en el mar

La actriz Mile Vergara, quien hace un año sufrió una isquemia cerebral, envió un saludo a sus seguidores. Fotografía por: Instagram

Isquemia de Mile Vergara

Ese percance de salud le dejó la mitad de su cuerpo inmóvil. Además, tuvo que comenzar un tratamiento de desintoxicación y disminuir el consumo del cigarrillo y las bebidas negras. En marzo, la actriz de 62 años sufrió una recaída que preocupó no solo a sus familiares y amigos más cercanos, sino también a sus seguidores. En su cuenta de Instagram, donde tiene 27 mil seguidores, escribió después que ya se sentía un poco mejor: “bueno, les cuento un poquito. Hoy no fue un día fácil, me sentí muy incómoda y a veces me pasa -sobre todo porque la movilidad la tengo limitada-, pero al final del día me alegré, me bañé, me puse bonita y me tomé estas fotos ¡Ya me siento mucho mejor! Me dio un derrame ¡Fue horrible!, pero al menos puedo hablar porque hubiera podido quedar turuleta, como digo yo. Gracias a Dios, de verdad, aunque yo estaba peleando con él y estaba haciendo pendejadas que a él no le gustan”.

Más historias de vida Marta Liliana Ruiz se va del país por su esposo: “ahorita estamos separados” La actriz Marta Liliana Ruiz dialogó con Vea y reveló que iniciará una nueva etapa en Estados Unidos. ¿Qué pasará con su vida en Colombia? Esto contó. Leer aquí: Marta Liliana Ruiz se va del país por su esposo: “ahorita estamos separados” Carlos Buelvas: comió de la basura y sufrió violencia y rechazo por ser ‘gay’ En medio de su lucha por hacer realidad su sueño de vivir en Estados Unidos, el actor de ‘El señor de los cielos’ enfrentó varias dificultades. Conoce su historia. Leer aquí: Carlos Buelvas: comió de la basura y sufrió violencia y rechazo por ser ‘gay’

Mile Vergara reveló: “estoy aburrida de la vida”

Después de varios meses de ausencia, la actriz, quien se presentó el año pasado a las audiciones de La Voz Senior, reapareció en una entrevista para Lo sé todo y preocupó con sus palabras: “esto ha sido demasiado duro. Fue un derrame que me dio que no entiendo ni por qué. Yo estaba feliz y me acosté a hacer una siesta y cuando ya me levanto, la parte izquierda ya estaba completamente paralizada”, comenzó diciendo.

Luego, entre lágrimas, reveló que no ha sido un proceso fácil. En este tiempo que lleva fuera de las pantallas a causa de esa enfermedad, ha tenido pensamientos de acabar con su vida. La depresión que ha tenido que vivir ha sido bastante fuerte: “me he sentido demasiado desanimada, se me ha disparado una depresión, una ansiedad y unos ataques de pánico. Me dan unas crisis horribles, unas crisis donde me quiero morir, de suicidio. Esta enfermedad me ha dejado de todo, estoy muy triste, pero tengo dos personas que me quieren y me cuidan. Estoy muy adolorida, me tiene fregadísima la depresión, no sabía qué era eso”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Mile Vergara, quien se destacó en la televisión por sus papeles en Las Juanas, Francisco el matemático, El último matrimonio feliz, Oye bonita, Chepe fortuna, Casa de reinas, La playita, La cacica, entre otras, aprovechó el espacio para pedirle a sus seguidores que oren por ella, pues le gustaría estar nuevamente en la pantallas, haciendo lo que más le gusta. “Pienso que estoy a punto de un infarto, pienso que ya me voy a morir, pienso en meterme a un ancianato de una vez, estoy como aburrida de la vida. La verdad no estoy bien, para que digo que sí, más bien les pido que oren por mí”, afirmó. Finalmente, agregó con su voz entre cortada: “a mí esta enfermedad me arruinó, yo tenía unos ahorritos y eso se fueron. Aquí hemos pasado las verdes y la maduras, estamos en una crisis tenaz, quiero que la gente sepa que cuando estamos bien no sabemos lo bien que estamos hasta que Dios nos mete ese sacudón para que reaccionemos en diferentes áreas que debemos transformar. Debo salir de esto rápido porque si Dios lo permitió fue por algo”.