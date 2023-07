La exparticipante del ‘Desafío’ que murió ahogada en el mar

Cada edición del Desafío ha quedado en el recuerdo de miles de televidentes. En el 2018, Caracol Televisión presentó el Desafío Súper Humanos 2018, que se llevó a cabo en República Dominicana y que fue presentado por Catalina Aristizábal; Camila Avella fue la anfitriona en ‘Playa oro’.

¿Qué le pasó a María Fernanda Aguilar, del ‘Desafío Súper Humanos 2018′?

Una de las participantes que hizo parte de esa edición fue María Fernanda Aguilar, una deportista de entrenamiento funcional, quien fue la primera eliminada en una prueba de agilidad, destreza y presión.

La joven, quien para ese momento tenía 20 años, hizo parte del equipo de ‘Los costeños’, junto a ‘Olímpico’, quién también participó más adelante en la versión ‘Desafío The Box’.

En el 2019, meses después de haber estado en el reality de Caracol Televisión, se conoció la lamentable noticia de su fallecimiento. Todo ocurrió mientras la joven se encontraba en una playa en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico. Según las versiones de los testigos, Mafe, como era conocida, estaba nadando junto a su novio Julián González, cuando, de repente, la corriente los arrastró.

“Ellos desde el día sábado estaban en una cabaña, era un grupo de ocho personas aproximadamente. Según su mejor amigo, él escucha los gritos de Julián y María Fernanda e intenta salvarlos pero no logra hacerlo. Pide ayuda pero los salvavidas dicen que es demasiado peligroso porque tenían un solo chaleco y la moto de agua disponible no tenía combustible. Tuvieron que esperar más de dos horas para que alguien los ayudara”, dijo en entrevista con El Heraldo, Sarid Aguilar, tía de María Fernanda.

El novio de la exparticipante del Desafío logró salvarse, pero horas más tarde, la joven fue encontrada sin vida en una playa cercana. Rodrigo Giraldo, amigo de Mafe contó cómo fueron los minutos antes de la tragedia. “Entra Julián y luego yo al rato. Eso fue en cuestión de segundos. A lo que yo voy saliendo del mar, ella y Julián me empiezan a gritar: ‘ayuda, ayuda’, pero realmente no le creía porque yo pensé ‘cómo me van a pedir ayuda si están aquí en la orilla’. Después que yo oía que él seguía gritando yo me metí a tratar de ayudarlos, a agarrarlos, pero no podía porque ya mi fuerza no daba, la corriente me llevaba. Ella no decía nada sino que trataba de ayudarlo a él”.

En una entrevista con Lo sé todo, Julián dió su versión de los hechos. “No me di cuenta en qué momento la corriente nos fue halando más y más lejos de la orilla. Llegó un punto en el que no sentíamos el piso, eso nos angustió bastante; empezamos a pedir ayuda, y ya luego de eso estábamos inmersos en el agua”.

¿Quién era María Fernanda Aguilar, exparticipante del ‘Desafío Súper Humanos 2018′?

Mafe cursaba el octavo semestre de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad del Norte y trabajaba como asesora inmobiliaria. En su cuenta de Instagram tenía 100 mil seguidores en ese momento y allí publicaba rutinas sobre ejercicio en el gimnasio. Participó en el concurso Miss Virtual Barranquilla, del cuál salió ganadora.

Le gustaba el atletismo, baloncesto, voleibol, fútbol, crossfit, natación, spinning, y, por supuesto, el gimnasio.