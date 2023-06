Video: así se ve Sebastián Martino, juez del ‘Desafío The Box’, sin gafas

El Desafío The Box es uno de los realities preferidos de los colombianos y uno de los más vistos y comentados. Esta edición es presentada por Andrea Serna y Gabriela Tafur, quien llegó desde la anterior temporada a reemplazar a Daniela Álvarez.

Actualmente, el programa se encuentra en una nueva fase, donde, después de la segunda fase, quedaron dos equipos: Beta y Alpha. Los participantes están más cerca de llegar a la final y por esa razón, dejan todo en el campo de juego para permanecer en la competencia.

¿Quién es Sebastián Martino, el juez del ‘Desafío The Box’ que dice: ‘preparados, listos, ya’?

En cada una de las pruebas en los diferentes boxes de la ‘Ciudad de las cajas’, aparece un juez, quien le da las indicaciones a los participantes y se asegura que cada uno cumpla con las reglas establecidas para cada juego.

Su nombre es Sebastián Martino, es un abogado argentino, pero en los últimos años se ha desempeñado también como director de realities para televisión. Fue productor del Desafío 2015 y ha sido juez líder desde las ediciones del 2016 hasta ahora. También ha hecho parte de otros concursos como La prueba y A otro nivel.

Datos curiosos de Sebastián Martino, juez del ‘Desafío The Box’

Además de ser juez del programa, también se ha desempeñado como productor general y director de juegos.

Fue el ganador de la primera versión de Expedición Robinson en Latinoamérica.

Antes de trabajar en televisión, Martino se desempeñaba como abogado en un despacho de Buenos Aires y aspiraba a ser juez.

Aunque es el juez visible, detrás hay otro equipo de trabajo que lo respalda.



¿Por qué el juez del ‘Desafío The Box’ siempre tiene gafas?

Aunque de su vida no se conocen muchos detalles, se ha podido conocer que a Sebastián Martino no le gusta la fama y por eso al terminar la grabaciones prefiere cambiar su look para pasar desapercibido. Esa sería una de las razones por las que usaría las gafas, que marca su propio estilo dentro del reality de Caracol Televisión, pero fuera de cámaras se ve completamente diferente.

Así se ve Sebastián Martino, juez del ‘Desafío The Box’ sin gafas?

Los televidentes están acostumbrados a ver al juez con gafas oscuras y uniforme negro. De hecho, en sus redes sociales en la mayoría de sus fotos también aparece así. No obstante, en los últimos días se viralizó un video donde aparece con unas exparticipantes de la temporada del año pasado y lo que llamó la atención de los internautas es que, por primera vez, se le vieron los ojos. “Se parece a Franco Reyes”, “amor ver al juez del Desafío”, “qué guapo”, “¿en serio es el mismo?”, “qué bello el juez”, “por fin conozco sus ojos”, “simpático el juez”, “qué ojos tan lindos”, son algunos de los comentarios que dejaron en redes.