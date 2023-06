Jorge Barón cumplió 75 años. Estos son sus momentos más icónicos en la TV

Su nombre de pila es Jorge Eliécer Barón Ortiz, hijo de Luis Eduardo Barón y Bertha Ortiz. Actualmente goza de fama y éxito, pero sus comienzos no fueron fáciles. Su niñez estuvo llena de carencias económicas, pero desde siempre tuvo pasión por el trabajo.

Para salir adelante, vendió cometas en su propia casa, y de esa manera ayudaba para el sustento de su familia. También laboró en una cooperativa de transportes de Ibagué, su ciudad natal. Fue en su adolescencia cuando llegó a varias emisoras para narrar los partidos del Deportes Tolima.

El 24 de mayo de 1969 creó su exitosa programadora ‘Jorge Barón Televisión’, cuyas producciones han marcado la historia de la televisión en Colombia. Con sus programas El show de las estrellas, 20/20, El noticiero del espectáculo, Embajadores de la música colombiana, entre otros, se dio a conocer por el público.

Algunas de sus frases más populares siguen en el recuerdo de millones de personas alrededor del mundo: “¡Entusiasmo!”, “¡Agüita pa’ mi gente!”, “¡Colombia, vamos por la paz!”, “A nivel nacional e internacional”, son algunas de ellas. Por eso, a continuación, te mostraremos algunos de los momentos más icónicos del presentador a lo largo de su carrera en la televisión. ¡Seguro los recordarás!

¿Cómo nació la frase ‘Agüita pa’ mi gente’?

Esta es una de las frases más famosas del presentador. En El show de las estrellas ha recibido cientos de artistas nacionales e internacionales y junto con todo su equipo, el ibaguereño viajaba por toda Colombia llevando alegría y buena música.

La mencionada frase surgió cuando, durante una presentación en Barrancabermeja, Santander, comenzó a llover. Eso generó al principio un poco de preocupación en el presentador, pues pensaba que la gente podría irse. “Subí a la tarima y empecé a decir: ‘Atención, en este momento nos vamos a trasladar a la discoteca más grande de Colombia, ubicada aquí en el estadio de Barrancabermeja. Todos con los brazos arriba de derecha a izquierda. Ahí está la agüita, es la agüita que nos envía San Pedro’. La gente dichosa con la dinámica”, contó en una entrevista con Tropicana Stéreo.

Aunque la lluvia se detuvo, el público reaccionó de manera sorpresiva: “presenté a los primeros artistas, cantaron la primera canción y cuando fui a presentar la segunda, comenzó la gente: ‘Agüita, agüita para mi gente’. Al final del concierto, mi hijo me dio que el eslogan de la agüita había sido fantástico. Yo le dije que había sido una pesadilla porque la gente no me había dejado hablar”.

Desde entonces, se volvió una costumbre en cada show llevarle “agüita” a su público. “Fue cuando los bomberos nos colaboraron y pudimos llegar a varios lugares con el agüita. Cuando hace frío, llueve a cántaros, en todo lado, la gente solicita el ‘agüita para mi gente’”.

¿Cómo nació ‘la patadita de la buena suerte’ de Jorge Barón?

Otra frase que el ganador del Record Guiness inmortalizó fue: ‘la patadita de la buena suerte’, la misma que ha sido motivo de divertidos memes y parodias en redes sociales. Incluso, se convirtió en un hecho insigne en cada presentación. “Es importada, esa patadita de la buena suerte me la dio Raúl Velasco, un colega mexicano… En alguna ocasión íbamos a presentar a Marbelle aquí en Colombia, subimos a tarima, ella siguió nerviosa, el público no estaba muy receptivo en esa oportunidad con las canciones de Marbelle y me acordé de mi amigo Raúl Velasco, entonces dije, ‘voy a darle la patadita, no la patada, sino la patadita y voy a decir ¡buena suerte! Para que le vaya bien’, le di la patadita de la buena suerte a Marbelle y eso fue la locura, la gente de inmediato se animó mucho con esta intervención que hice con ella y la muchacha se creció y lo hizo muy bien. Fue muy exitosa la presentación, no pensábamos sacar al aire ese segmento, pero fue tan impactante entre el público que lo pusimos al aire, editamos la presentación y la sacamos al aire. Desde entonces, la gente me pide la patadita, no sólo los artistas en la televisión sino en la calle, en los aeropuertos, los centros comerciales y también ha hecho carrera esta frase de ‘La patadita de la buena suerte’”, contó en una entrevista con La Nación.

¿Cuántos años tiene Jorge Barón?

Jorge Barón nació el 29 de junio de 1948, en Ibagué, Tolima. El pasado jueves el legendario presentador colombiano cumplió 75 años y, por supuesto, su día no pasó desapercibido. Varias figuras de la vida nacional le dedicaron emotivas palabras para homenajearlo por su papel en la televisión colombiana.

La periodista y presentadora Vicky Dávila escribió en sus redes sociales: “Me siento muy privilegiada de poder hacer llegar este mensaje a don Jorge Barón. Que Dios lo bendiga, un feliz cumpleaños, necesitamos que Dios le regale muchos años más de vida y de salud. Y sobre todo necesitamos muchas más pataditas de la suerte, estos días sí que lo necesitamos (risas)”.

De igual manera, Daniel Samper expresó su admiración por el ícono de la televisión. “Pocas personas pueden decir que son dueñas de una vida admirable, coherente, llena del cariño que han cultivado y profesionalmente brillantes, como lo puedes decir tú. Desde toda mi admiración y cariño, te quiero desear un muy feliz cumpleaños. Un abrazo gigantesco”.