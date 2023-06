‘Desafío The Box’: ¿qué hacen con la comida de las subastas que nadie compra?

En algunos capítulos del Desafío The Box, aparece Gabriela Tafur llevándoles algunas actividades de bienestar a los participantes, cobrándoles el arriendo y también, subastando algunos alimentos para que quienes no han podido comer durante varios días, tengan la posibilidad de hacerlo.

Gabriela Tafur reveló qué hacen con la comida de las subastas que nadie compra

La subasta fue una de las novedades de esta temporada del reality de Caracol Televisión, hay platos que han llegado a costar más de 2 millones de pesos. Algunas veces vienen con la ‘ñapa’, que es la llave del cubo para que pasen una noche amena, y otras veces, trae reglas estrictas, por ejemplo, no poder compartir el alimento con nadie. El detalle, es que esos productos muchas veces son muy costosos y nadie puede comprarlos.

Hace poco, ninguno de los participantes pudo acceder a la “oferta” de ‘Gaby’ Tafur. En esa oportunidad llevó dos arepas rellenas de guacamole y carne, acompañadas de ocho empanadas, tres arepas de huevo y 10 canastas de patacón rellenas de hogao. El precio era de 2 millones de pesos.

“Estoy indignada, primera vez en la historia del Desafío que nadie me compra lo que les traigo. Estoy triste, no mentiras, yo sé que hay veces que no les apetece”, dijo Gabriela Tafur a través de sus redes sociales.

Enseguida, la presentadora mostró qué pasa con esa comida y a quién se la dan para que no se pierda. “No se preocupen que la comida en la Ciudad de las Cajas no se pierde”. En las imágenes se observa a Gabriela dirigiéndose al lugar donde estaba parte del equipo técnico del programa, quienes finalmente consumieron esos alimentos que los participantes no pudieron comprar.

Aunque ese no fue comprado por ninguno, la mayoría de veces algunos participantes pagan esos precios tan caros con tal de probar algo de comida, sobre todo, si llevan varios ciclos perdiendo las pruebas sin tener nada de comida.

Guajira, de Gamma, cuenta cómo sería el equipo que ella formaría

Esta noche se lleva a cabo la última prueba de este ciclo, antes de ir nuevamente a fusión. En esta oportunidad, las capitanas de cada equipo se enfrentarán, la que pierda bajará la bandera de su equipo.

Desde ya los integrantes de los tres equipos Beta, Alpha y Gamma, han estado hablando sobre cómo quedarían armadas las nuevas casas. Guajira, de Gamma, dijo a quiénes les gustaría tener como sus compañeros. “El team que yo armaría: Sensei y la Flaca mi primera elección. Segunda elección Kaboom y Mai, Iván y Valeria y me faltaría un hombre que sería Yan, ese es el equipo que yo quisiera”.