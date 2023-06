Andrea Serna del ‘Desafío The Box’: esto piensa por parodia de ‘Sábados Felices’

El Desafío The Box es uno de los programas de Caracol Televisión más vistos por los colombianos. Esta semana terminó otro ciclo que le da paso a una nueva fusión. Los participantes llevan más de un mes viviendo en ‘La ciudad de las cajas’ y además de demostrar sus capacidades físicas, también han dejado en evidencia algunas diferencias entre ellos.

Te puede interesar: Frederick Oldenburg fue humillado por presentador peruano: “hipócrita”

‘Desatino pa’ vos 2023′ es la parodia del ‘Desafío The Box’ de ‘Sábados Felices’

El programa de competencia ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales. De hecho, Sábados Felices, el programa de humor del canal Caracol, siempre suele sacar una parodia sobre el reality.

El pasado 27 de mayo en la emisión del programa de humor se estrenó la edición de este año del Desatino pa’ vos 2023. Como bien se sabe, Andrea Serna es la presentadora oficial y, en este caso, la humorista Alexandra Restrepo es la encargada de imitarla.

Más noticias del 'Desafío The Box' “Soy una sobreviviente”: Andrea Serna contó cómo Sebastián Martínez salvó su vida Andrea Serna, presentadora del ‘Desafío The Box’, recordó la angustiante situación que vivió. Sebastián Martínez fue su “héroe”. Leer aquí: “Soy una sobreviviente”: Andrea Serna contó cómo Sebastián Martínez salvó su vida Guajira es criticada por confesión en el ‘Desafío’: “tanto que criticó a Juli” Algunos televidentes aseguran que Guajira, del ‘Desafío The Box’, tiene “doble moral”, luego de confesarle a sus compañeros de Gamma una historia de su pasado sentimental. Leer aquí: Guajira es criticada por confesión en el ‘Desafío’: “tanto que criticó a Juli”

En el programa original existen los equipos Alpha, Beta, Gamma y Omega. En la parodia los equipos que compiten son: Solfa, Diera, Drama y Alega. De igual manera, Black, exintegrante de Gamma, es personificado por Miguel Ángel Álvarez, quien en la comedia se llama ‘White’. Gema, quien también hizo parte de ese mismo equipo, se llama ‘Yema’ en el Desatino.

Los televidentes y usuarios de las redes sociales no han dudado en comentar al respecto. “Me encanta”, “muy bueno el desatino”, “me río mucho con esto”, “súper mejor que el real”, “no puedo parar de reír, ustedes son geniales”, “excelente me hace reír mucho sobre todo Alexandra Restrepo”, “imitando tal cual, muy divertidos”, “es mejor el Desatino que el Desafío”.

¿Qué piensa Andrea Serna por imitación de Alexandra Restrepo?

La presentadora vallecaucana explicó si le agrada o no la imitación que hace la humorista Alexandra Restrepo, reconociendo que no le incomoda la personificación. “Alexandra Restrepo, me encanta verme reflejada en ti”, dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Qué come Andrea Serna en las grabaciones del ‘Desafío The Box’?

Las grabaciones del reality son un poco extenuantes, tanto los participantes como las presentadoras y todo el equipo técnico tienen que enfrentarse al sol, a la lluvia, al frío, al calor, entre otras condiciones.

Andrea Serna compartió con sus seguidores cuál es su régimen alimenticio durante un día de grabación. Su día comienza con un café. Luego viene el desayuno con cuatro huevos revueltos con queso, una taza de avena en hojuelas con fruta y leche de almendras.

En la merienda come un bocadillo con pan de arroz, mostaza y pechuga de pollo a la plancha. El almuerzo es variado, por ejemplo, un día comió pollo con cebolla y tomate, arroz blanco y zucchini en julianas. Como postre come un chocolate.

En la tarde comió cuatro huevos duros, pues es una de sus proteínas favoritas. La última comida estuvo compuesta de plátano maduro, bistec a la criolla y sopa de espárragos. “¿Qué pensaron? Esta flaquita come. Claro, también hago mucho ejercicio”, dijo.

Sus seguidores le han dejado sus opiniones: “me encanta tu alimentación, creo que no hay ejemplo más claro que no es no comer, es saber comer”, “me encanta ver que una de las mujeres más lindas y con uno de los mejores cuerpos, come cosas sencillas y fáciles de hacer”, “me gusta la calidad de comida que comes”.