Guajira es criticada por confesión en el ‘Desafío’: “tanto que criticó a Juli”

Además de las competencias en la ‘Ciudad de las cajas’ del Desafío The Box, los participantes también aprovechan sus ratos libres para conocerse un poco más. A lo largo de la temporada, se han podido evidenciar las diferencias que hay entre algunos de los concursantes, especialmente entre Guajira, de Gamma, y Juli, de Beta.

Las deportistas han sido protagonistas de algunas discusiones en medio de las pruebas; de hecho, hace unos días se calificaron de tramposas, todo por la estrategia que usaron para que sus equipos salieran victoriosos del desafío al que se estaban enfrentando.

La integrante de Gamma ha criticado a Juli porque, dentro de la competencia, ha tenido ciertos acercamientos con Rapelo, de Alpha. Lo que ha llamado la atención es que la santandereana, del equipo azul, había confesado que tenía novio. Por su parte, el atleta, cuyo nombre es Rafael, también reveló en uno de los más recientes capítulos que tiene pareja.

Guajira salió con un hombre casado

En el capítulo del pasado 30 de mayo, luego de ganar el ‘Desafío de sentencia y bienestar’, los participantes de Gamma tuvieron un rato de dispersión al llegar a la casa jugando ‘la verdad, mentira o se atreve’.

Guajira, Mai, Iván, Kaboom y la Flaca se pusieron a revelar cuáles eran los pecados de su pasado. El boxeador, por ejemplo, confesó que una vez durante una fiesta la esposa de un amigo suyo se “puso intensa” a querer tocarlo, pero él no accedió.

Luego, el turno fue para Guajira, quien generó un poco de polémica entre los televidentes, pues confesó: “Salí con un man casado y dormí en la cama de la mujer con él, porque la mujer estaba de vacaciones en otra ciudad, entonces yo estuve en esa casa como por 20 días”.

Inmediatamente, en redes comenzaron a atacarla y le recordaron que prácticamente había hecho lo mismo por lo que tanto a criticado a Juli. “y con qué autoridad moral critica a Juli?”, “tanto que critica a Juli jajajaja de la abundancia del corazón habla la boca”, “Que tal laG, tanto que criticó a Juli y lo de ella lo tenía bien guardado”, “cuando una morronga se cree en la libertad de criticar a otro solo porque el secreto de ella está guardado”.

Por su parte, hubo otros seguidores que la defendieron: “al menos lo admite y no se las da de perfecta y santica como lo quiere demostrar Juli”, “a mí sí me cae bien Guajira. Dice las cosas como son y no anda con tapujos, al que le guste bien y al que no que se rasque”, “realmente ella no le debe lealtad a la mujer del man casado ella relajada”.