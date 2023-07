Participantes de ‘MasterChef’ se presentaron como ‘pareja’ con un inesperado beso

Esta temporada de MasterChef Celebrity también ha sido muy comentada por los televidentes y usuarios en redes sociales, pues los participantes han protagonizado varios momentos particulares que han quedado en el recuerdo de muchos.

¿Qué pasó en el capítulo 47 de ‘MasterChef Celebrity’?

Una vez más, los participantes de MasterChef Celebrity se enfrentaron a un nuevo reto libre, en el cual debían entregar todo pues los que no convencieran a los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Christopher Carpentier, portarían el temido delantal negro.

En el más reciente capítulo, la actriz Francisca Estévez tuvo que elegir a uno de sus compañeros para que no cocinara. Marianela González fue la elegida. Luego, los demás tenían que cocinar en pareja y hacer una preparación a su gusto, sin aceite. Solo podían entrar una sola vez a la despensa.

Beso de Adrián Parada y Biassini Segura

Cuando conformaron las parejas para el reto, Biassini Segura y Adrián Parada protagonizaron un particular momento. El actor y el comediante se demostraron el afecto y la felicidad por estar juntos de una manera que pocos imaginaban. De un momento a otro, se dieron un beso en la boca, dejando en claro que estaban muy cómodos de trabajar juntos.

Antes de ese momento, Claudia Bahamón les dijo: “Adrián y ‘Biasso’ que nacieron como siameses”. Inmediatamente, los famosos se dieron un inesperado beso, causando la risa y sorpresa entre los presentes en la cocina. “No sabía que se sentía tan bien. Esto es un maridaje gastronómico”, dijo Biassini.

En redes sociales, por supuesto, el momento no ha pasado desapercibido: “ja, ja, ja, no me lo esperaba”, “me reí muchísimo”, “muy divertidos”, “me sorprendieron”, “muy chistosos”.

