Exnovio de Greeicy Rendón era homosexual cuando estuvo con ella: “le mentí”

Greeicy Rendón es una de las cantantes más queridas del país. Ha triunfado en la industria musical gracias a temas como Amantes, Más fuerte, Los besos, Los consejos, Att: Amor, entre otras.

Greeicy Rendón. Fotografía por: Cortesía

Antes de dedicarse por completo a la música, la caleña también se destacó en su faceta como actriz en importantes producciones como ¿Dónde está Elisa?, Chica vampiro, La ronca de oro, Las Vega’s, etc.

¿Quién es el exnovio de Greeicy que es homosexual?

Antes de conocer a Mike Bahía y de alcanzar la fama que tiene hoy en día, Greeicy Rendón sostuvo un romance con un actor argentino, del cual no se habló mucho. Se trata de Santiago Talledo, con quien co-protagonizó Chica vampiro.

En una entrevista con un programa internacional, el actor de 34 años reveló que cuando salió con la cantante, era homosexual pero ella no sabía. “Cuando yo viví en Colombia, que fue mi época de heterosexual, que fue una mentira, salimos un tiempo (con Greeicy). Protagonizamos juntos una novela y ella era una diosa. Fuimos novios, igual fue raro porque yo en Buenos Aires, Argentina, era gay y en Colombia no. Me dicen que era todo muy machista allá y me dijeron, no podés decirlo, me lo hicieron saber”, contó.

El actor aseguró que aunque era homosexual, se sintió muy atraído por la actriz. “Yo la conocí y ella me encantó, me volvió loco, pero yo sabía, yo a ella le mentí, pobre”.

¿Quién es Santiago Talledo, exnovio de Greeicy Rendón?

Santiago Tomás Talledo nació el 15 de junio de 1989 en Buenos Aires, Argentina. Además de actor, también se ha caracterizado por ser director y guionista. Interpretó a ‘Guido’ en la exitosa serie Patito feo, y a ‘Max’ en Chica vampiro. También hizo parte de la serie Sueña conmigo y en cine estuvo en Operación México.

¿Qué pasó con Santiago Talledo y su pareja?

Luego de declararse abiertamente gay, Santiago Talledo inició un romance con Tony Gelabert, que inició en una producción y luego pasó a la vida real. Fue muy comentado en el mundo de la farándula, pero hace unos meses se confirmó que habían terminado después de un año de relación. “Yo ayer estuve desde que me fui del programa hasta que me fui a dormir, llorando. Obviamente estoy mal, estoy muy angustiado. No lo nombren. Yo tenía los ojos rojos, no podía más”, dijo en sus redes.