¿Greeicy se molestó con Lina Tejeiro?: “íbamos tan bien”

Así como hay relaciones de pareja que han sido muy admiradas en el mundo de la farándula, también ocurre con algunas amistades. Tal es el caso de Greeicy Rendón y Lina Tejeiro quienes desde hace más de una década son amigas y siempre se han mostrado muy unidas, pese a que en algunos momentos de sus vidas han tenido que distanciarse por motivos laborales.

Te puede interesar: Foto: Daniela Álvarez y Daniel Arenas juntos en una iglesia, ¿hay reconciliación?

Lina Tejeiro y Greeicy Rendón Fotografía por: Instagram

Cada una ha sido tendencia por diferentes razones, entre ellas, sus vidas personales. En el caso de la actriz, su área sentimental es uno de los temas más frecuentes entre sus seguidores. La cantante, por su parte, fue noticia en los últimos días luego de romper en llanto en medio de una entrevista. De acuerdo con lo que dijo, ocurrió porque por esos días no estaban atravesando un buen momento junto a Mike Bahía. Aunque no especificó qué les ocurrió, sí dejó en claro que no era nada sobre ellos como pareja.

Más noticias de Greeicy y Lina Tejeiro Greeicy Rendón explicó por qué lloró en una entrevista: “así es la vida” Hace unos días, Greeicy Rendón preocupó a sus seguidores al romper en llanto en plena entrevista junto a su pareja Mike Bahía. ¿Qué le pasó? Esta es la verdad. Leer aquí: Greeicy Rendón explicó por qué lloró en una entrevista: “así es la vida” Lina Tejeiro sobre su relación con Andy Rivera: “nunca me dio el título de novia” Lina Tejeiro y Andy Rivera sostuvieron un romance por nueve años. La actriz reveló los motivos de su comentada ruptura. Leer aquí: Lina Tejeiro sobre su relación con Andy Rivera: “nunca me dio el título de novia”

¿Qué pasó con Greeicy Rendón y Lina Tejeiro?

Este fin de semana, la actriz de La ley del corazón realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde tiene 10 millones de seguidores. Allí puso un reel de imágenes junto sus mascotas. El post ya cuenta con más de 105 mil likes y múltiples comentarios de sus fans. “Qué belleza de fotos”, “son preciosos”, “muy bellas fotos”, “qué belleza”, “eres tan linda”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Su amiga Greeicy también le comentó, pero su mensaje terminó acaparando la atención de los internautas. “No entiendo nada. Íbamos tan bien en nuestra relación y ahora no sé por qué siento que de repente no quieres verme. Lovius rajis”, se lee.

Algunos usuarios quedaron confundidos, pensando que seguramente las famosas habían discutido por alguna razón. En cambio, hubo otros seguidores que entendieron que solo se trabaja de un “reclamo” de amigas. “Qué toxicidad”, “eso es pa’ que la Fernanix coja el primer vuelo a Medallo”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Algunas personas se sintieron identificadas cuando alguien no les contesta el celular. A ciencia cierta no se sabe el por qué Greeicy le dejó ese mensaje, pero al parecer, se podría entender que fue porque Lina no le contestó las llamadas o mensajes que seguramente ella le había dejado en su celular.