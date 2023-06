Foto: Daniela Álvarez y Daniel Arenas juntos en una iglesia, ¿hay reconciliación?

Desde hace más de seis meses se venía rumorando en redes sociales que la relación de Daniela Álvarez y Daniel Arenas había llegado a su fin, porque de un momento a otro dejaron de publicar fotos juntos en sus redes sociales. La presentadora y el actor trataron en un principio de ser muy herméticos con su romance, pero poco a poco fueron mostrando más detalles que evidenciaban lo enamorados que estaban, incluso, se llegó a rumorar que tenían planes próximos de matrimonio e hijos.

Daniela Álvarez vivió una incómoda situación con Daniel Arenas en su viaje por Europa. Fotografía por: Instagram

¿Daniela Álvarez y Daniel Arenas volvieron?

El pasado lunes 5 de mayo, Daniel Arenas habría confirmado, de manera indirecta, que estaba soltero. Todo surgió durante la emisión en vivo del programa Hoy Día, de Telemundo, donde es presentador junto a Frederik Oldenburg. Un invitado les pidió que alzaran la mano los que tenían pareja, pero él no lo hizo. Por supuesto, no pasó desapercibido y los internautas inmediatamente comenzaron a hablar del tema, afirmando que, en efecto, ya no estaba con Daniela, quien días antes había celebrado su cumpleaños sin él.

Hace unas horas, el portal de entretenimiento Rechismes compartió una fotografía donde se observa a Daniel y Daniela juntos en lo que podría ser una iglesia en Miami. Ambos aparecen frente a un hombre que relacionan con un pastor, mientras ellos están con los ojos cerrados y sus manos juntas. “Hasta el momento no se sabe si hubo una reconciliación entre ellos o si, por el contrario, nunca se separaron, su relación siempre estuvo activa y todo se trató de especulaciones”, citó el mencionado portal.

“Me alegra mucho por ellos, hacen una pareja muy linda”, “esto sí me da alegría”, “nunca han terminado, sólo que no les gusta compartir en redes, en Miami cada rato los veo juntos sólo que no había el chismoso que les sacará fotos”, “buena decisión de mantener su relación alejada de las redes”, “que bueno que solo fueron rumores”, “ojalá sea cierto”, “se vale una segunda oportunidad”, “el amor los une de nuevo, feliz reencuentro, bendiciones”, comentaron algunos usuarios en la publicación.

¿Beso de Daniel Arenas y Adamari López afectó la relación?

A finales de enero de este año, fue tendencia el beso que se dieron Daniel Arenas y Adamari López durante una emisión del programa Hoy Día, de Telemundo. Sin embargo, según se rumoró, eso no le habría caído en gracia a Daniela, por lo que esa habría sido una de las razones por las que su relación, supuestamente, había terminado.

Según Las top news, fuentes cercanas a la producción del programa, ese beso no habría sido improvisado. “Según pudimos saber por más de 6 personas diferentes dentro del show y cercanas a ambos, ese momento no fue sorpresa, no fue improvisado y mucho menos espontáneo. Fue algo arreglado y consensuado por ambos”.

Recordemos que cuando eso ocurrió, el actor y presentador se disculpó públicamente. “Debo decir que en ese momento me desconocí y se lo decía a mis papás, a mi gente cercana, ni en la peor de las situaciones yo lo hubiera hecho, ni borracho, ni drogado, ni con una pistola en la cabeza, ni obligado, no, yo soy una persona que siempre ha defendido mucho sus convicciones, ha defendido mucho su manera de pensar. Ese día me equivoqué, ese día obré mal”.