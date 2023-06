Greeicy Rendón explicó por qué lloró en una entrevista: “así es la vida”

Greeicy Rendón se ha convertido en una de las artistas más queridas no solo en Colombia sino también en otras partes del mundo. La caleña de 30 años brillaba en la pantalla como actriz, pero decidió enfocarse de lleno a la música donde también ha alcanzado el éxito.

Greeicy Rendón. Fotografía por: Instagram

¿Qué le pasó a Greeicy Rendón?

En los últimos días, la artista se volvió tendencia por un video donde aparecía junto con su pareja, el también cantante Mike Bahía, brindando una entrevista para un medio mexicano.

Mientras hablaban de sus proyectos musicales y algunos personales, la intérprete de Los besos se mostró muy nostálgica y comenzó a llorar. Todo ocurrió cuando el conductor del programa les preguntó por la canción que se dedicarían en ese momento. La artista intentó cantar Att: Amor, pero la nostalgia no se lo permitió, por lo que su compañero sentimental tuvo que hacerlo.

¿Por qué Greeicy Rendón lloró?

En ese momento, la cantante explicó, sin mucho detalle, que por esos días estaban atravesando un proceso difícil. Aunque muchos relacionaron sus palabras con una supuesta crisis con el papá de su hijo Kai, la realidad es otra.

Durante los Premios Heat, en Cap Cana, República Dominicana, Greeicy, quien se encuentra promocionando su nuevo álbum, fue abordada por los periodistas, quienes no desaprovecharon la oportunidad y le preguntaron por ese particular momento. “El contexto es el siguiente, estábamos en la entrevista felices, el día había empezado largo, cuando estábamos hablando de música, normal, la persona de la radio nos dice ‘qué canción se dedicarían ustedes hoy porque seguramente no es la misma que se dedicaron hace 10 años o hace dos meses’ y Mike y yo nos miramos por la mañana que habíamos tenido, de problemas y demás, no entre los dos, sino de la vida y por ende había tensión, muchas preocupaciones, en fin, pero cosas que no tenían nada que ver con los dos y él dice, ‘yo creo que la canción que nos dedicaríamos sería Att: Amor’”, comenzó diciendo.

Luego, explicó que la letra de esa canción encajaba perfectamente con lo que estaban viviendo en ese momento: “yo empiezo a interpretar la letra de esa canción: ‘cuando sientas que la vida va fallando y te cuesta levantarte, ya no encuentras los motivos suficientes para amarte, se acabaron ya las fuerza para continuar’, pues lloré y eso fue lo que pasó, pero nada, así es la vida y son los sentimientos de un ser humano que está pasando por retos y eso no me hace sentir diferente, al contrario siento que todos tenemos momentos de debilidad y yo soy una persona que está expuesta a la gente y me tocó ese día estar muy expuesta y llorar”.