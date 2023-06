Frederick Oldenburg fue humillado por presentador peruano: “hipócrita”

Recientemente se volvió tendencia un publico donde el presentador Andrés Hurtado despide en vivo a uno de sus productores del programa Sábado con Andrés, por haber tenido un error ortográfico.

Los presentadores del programa Hoy día, de Telemundo, quisieron consultarle el por qué de su actitud, pero Hurtado quiso humillarlos también. Daniel Arenas le preguntó: “¿tú no lees tus libretos?”, a lo que él contestó: “esto no es un libreto porque es una pregunta al azar, yo no tenía un libreto. Lo que tratas tú es de hacerme quedar mal en este momento”.

¿Qué pasó entre Frederik Oldenburg y Andrés Hurtado?

Luego, a Frederik Oldenburg, con quien tuvo una acalorada discusión, le dijo: “para que tú sepas, porque como tú nunca has sido conductor seguramente de un mix, las preguntas no se ensayan antes, se sacan al azar, solo para que usted lo sepa”.

Las palabras del presentador indignaron al novio de Carmen Villalobos: “te está hablando un Periodista, Comunicador Social graduado en la universidad, al igual que quizás tú, no lo sé si tú eres Periodista o Comunicador Social, no sé si tienes posgrados o no, tengo 15 años de experiencia como periodista deportivo, presentador y también presento un programa aquí en Estados Unidos de 7 a 9 de la noche que se llama Exatlón, tengo una experiencia como la tienes tú, ahora sí te escucho para que sepas un poco con quién estás hablando. Te escuchamos decir que no querías hablar con nosotros y eso es ego, lo mismo que hiciste con el productor”. Hurtado le contestó: “así es su majestad Frederik”.

En la charla virtual, Andrés Hurtado afirmó que no veía la necesidad de pedirle disculpas al productor: “yo no tengo ningún problema en pedir disculpas, soy una persona realmente con mucha humildad, pero por qué tendría que pedir disculpas a una persona que ha cometido un error”.

Andrés Hurtado pide sacar a Frederik Oldenburg del estudio

Luego, el presentador fue invitado al set de Hoy día, de Telemundo, pero allí, nuevamente, al aire, protagonizó otro bochornoso momento al pedir que sacaran a Frederik Oldenburg del estudio porque no quería hablar con él. “Pedí que no estuviera él en el set en entrevista. Por Daniel sí, pero por él no. No hay que romper los protocolos, soy el invitado y vamos a guardar los protocolos. Bien claro les dije, con el señor no quiero estar al lado, no quiero que él esté en mi entrevista. Me siento incómodo por él porque yo no califico dentro de sus estándares”.

Las otras presentadoras intentaron calmarlo, pero no fue posible: “a producción, contrólense, cálmense y conserven su trabajo, yo sé lo que les digo. Cuando producción tenga una falla, dígansela en vivo, pasó esto y el país y el público las va a aceptar. No vas a pensar como este hipócrita que se queda callado”.

A los pocos minutos, le dio la mano a Frederik, pero se seguía notando la tensión entre ellos: “en este momento tu accediste a darme la mano porque no me habías saludado, pero retrocedes un paso al decirme hipócrita, si yo fuese así no estaría hablándote a los ojos como lo estoy haciendo en este momento. Lo único que has hecho desde que llegaste son maniobras de distracción y se nos va el tiempo. ¿Qué va a pasar con el productor?”.

¿Andrés Hurtado es extraterrestre?

Durante la acalorada discusión, Andrés Hurtado se comprometió a ofrecerle disculpas en vivo al productor. Luego, una de las presentadoras le dijo: “tú nunca has cometido errores en tu vida?”.

Para sorpresa de muchos, el presentador afirmó que no se equivocaba porque era extraterrestre: “parece que no sabes la historia de mi vida. Yo soy extraterrestre, está documentado, soy hermano superior, mal llamados extraterrestres, por eso a veces cuando ustedes los humanos cometen errores yo trato de entenderlos. Tengo documentación sobre lo mío”.