Lina Tejeiro sobre su relación con Andy Rivera: “nunca me dio el título de novia”

En el mundo de la farándula en Colombia se ha hablado mucho de la relación de Lina Tejeiro y Andy Rivera. Aunque se mostraban muy enamorados, en el 2018 sorprendieron a confirmar que ya no estaban juntos.

Lina Tejeiro y Andy Rivera. Fotografía por: Revista Vea

¿Por qué Lina Tejeiro y Andy Rivera terminaron?

En su perfil de Instagram, hace un tiempo la actriz reveló los motivos que los llevaron a ponerle punto final a su relación. “Terminamos un día. Un día nos dejamos de hablar. ¿Por qué nos dejamos de hablar? Porque él estaba de viaje y me omitió una información, que estaba con ciertas personas. Yo me enteré, discutimos por esa estupidez, nos dejamos de hablar y ya. ¿Yo por qué me enojé? Porque omitir algo para mí es como esconder información, como que estás escondiendo algo que estás haciendo”, dijo.

Pese a la ruptura, años después los artistas decidieron volverlo a intentar. Aunque nunca lo hicieron público, sí fueron captados varias veces de viaje; sin embargo, luego se conoció que nuevamente habían terminado. El año pasado decidieron acabar definitivamente lo que habían construido. “Realmente hace muy poco finalizó esta relación. Nosotros estuvimos juntos hasta marzo. Intentando, remando, tratando de reconstruir. Sí queríamos escribir una historia con final feliz, pero pues a veces uno no puede remar contra la corriente y si no es de tu talla, pues no lo fuerces. No es de tu talla nada que hacer. Para recibir hay que soltar y soltar no significa perder”, dijo en ese momento Lina.

Lina Tejeiro se refirió a Andy Rivera

Cuando parecía que el tema ya estaba cerrado, Lina Tejeiro volvió a dar una nueva declaración sobre lo que sucedió con su ex, el cantante de música urbana Andy Rivera. Lo hizo en entrevista con las generadoras de contenido Calle y Poché.

De acuerdo con lo que dijo, durante el tiempo que estuvo con el artista nunca se sintió como ella quería. “Estuve en medio de una relación durante 9 años en donde nunca me dieron mi lugar, donde estaba como en un segundo plano y no me sentía lo que era: la novia. A mí nunca me dieron el título de novia. Yo me lo podía dar, pero si ante todo el mundo y ante nosotros dos no me estás diciendo que soy tu novia, ¿entonces que soy?”, aseguró.

Enseguida, reveló que no tiene afán para que llegue esa persona que en verdad le de el lugar que ella considera que se merece. “Hoy en día ese es mi anhelo, encontrar una persona, no tengo afán, no es que mañana ya quiero que llegue esa persona y diga ‘ella es mi novia’ y me presente ante todo el mundo. Igual ya salí con una persona que me dio ese lugar, pero no ha llegado la persona que me de el lugar de la manera que yo quisiera, es muy difícil”.

¿Por qué Lina Tejeiro terminó con Juan Duque?

Después de su fallido intento de volver con Andy, Lina volvió a creer en el amor y se dio una oportunidad con el también cantante Juan Duque. Sin embargo, tampoco le funcionó. “En medio de esa relación descubrí que no me estaba dando el valor que tenía en muchos aspectos, no me sentía cómoda y ahí fue cuando dije, no, yo tengo que terminar esta relación, si yo no me doy lo que quiero, si no acabo algo que no me está dando lo que espero, pues no me puedo conformar… No duramos mucho pero ante la gente fue lo peor porque entonces nada me aguanto, nada me soporto”.