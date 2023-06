Novio de Carmen Villalobos señalado de tacaño por darle un regalo “barato”

La relación de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg ha dado mucho de qué hablar en medios de comunicación y redes sociales. La pareja hizo público su romance en enero de este año y, desde entonces, no han cesado las muestras de amor en sus perfiles de Instagram.

¿Indirecta para su exesposo Sebastián Caicedo? Carmen Villalobos presumió lo feliz y enamorada que está de su novio Frederik Oldenburg. Fotografía por: Instagram

La protagonista de Hasta que la plata nos separe y el presentador del programa Hoy Día, de Telemundo, confesaron hace poco que, por ahora, no está dentro de sus planes llegar al altar, sino que prefieren seguir disfrutando de su amor así como están.

Regalo de Frederik Oldenburg a su novia Carmen Villalobos

En las últimas horas, la actriz publicó una historia en su cuenta de Instagram donde suma 22 millones de seguidores, mostrando la sorpresa que le dio su novio. En el video aparece ella abriendo la puerta del lugar donde se encontraba. Afuera aparece un hombre con un ramo de rosas. De una vez, ella se muestra completamente sorprendida y muy feliz con ese regalo. Junto al video escribió: “te amo amor. Siempre me sorprendes”, junto a unos emoticones de corazón rojo y de cara de enamorada.

El clip se viralizó en redes sociales y aunque fue muy bien recibido por muchos internautas, otros no dudaron en criticar al presentador, calificándolo de tacaño, aunque también Carmen recibió malos comentarios por la cara que hizo al recibir el regalo. “Y ramo de 50 mil. Pienso que ella se merece más. Como tacaño el señor”, “yo veo eso tan fingido, ese amor no se ve real”, “qué novedad, rosas... 3 días y para la basura”, “nunca le habían dado unas rosas. Un poquitico sobreactuada”, “parece un ramo de funeraria”, “me da risa que se hace la sorprendida”, “la verdad no me pareció genuina su expresión de sorpresa”.

Desde el comienzo de la relación, Carmen y Frederik han tenido que estar a la distancia por motivos laborales; sin embargo, cada vez que pueden no dudan en viajar para verse y compartir tiempo juntos y avivar la llama del amor. “Este hombre termina el show, viaja los viernes, llega tardísimo, está conmigo todo el sábado y se regresa el domingo. Mi amor, tremenda maratón. Lo que hace el amor”, dijo hace unos días. Luego agregó: “para que ustedes sepan, yo me escapo muchas veces y siempre cumplo con mi trabajo, yo me escapo y la gente no sabe que me escapo”.

En entrevista con Al rojo vivo, la actriz dijo que se siente afortunada de su relación con Frederik. “Qué rico ser como los novios eternos porque sabes que siempre tienes que estar pendiente y a la expectativa y cuidando todos los días a tu pareja”.